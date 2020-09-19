深夜鋒面報到！ 彭啟明：氣溫將下滑 明後天有感

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，太平洋高壓退了，鋒面接近中，今天白天還是晴時多雲偶陣雨，深夜鋒面報到轉偶陣雨。要留意深夜溫度會下滑，明後天溫度降到有點秋涼感，容易感冒。

中央氣象局發布長浪訊息，今天西南部、恆春半島、東南部含蘭嶼、綠島，以及沿海地區、金門、澎湖有長浪發生的機率，上午5時屏東鵝鑾鼻、小琉球觀測到浪高2至2.5米左右的長浪。

氣象局說，今天白天鋒面位於北部海面，北部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部較大雨勢發生的機率，清晨中部地區亦有零星短暫陣雨。

今晚起至明天鋒面通過及東北風增強，北部及東北部氣溫稍下降，北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率。

今明兩天西南部、恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及金門、澎湖有長浪發生的機率。明天中部以北沿海、空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。