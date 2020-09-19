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今明鋒面南下、下周最低降至20度 吳德榮：明降雨更明顯

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今明兩天鋒面逐漸南下，北台氣溫逐日緩降；迎風面北部、東半部有局部陣雨或雷雨，明天的降雨比今天明顯。本報資料照片
今明兩天鋒面逐漸南下，北台氣溫逐日緩降；迎風面北部、東半部有局部陣雨或雷雨，明天的降雨比今天明顯。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天鋒面逐漸南下，北台氣溫逐日緩降；迎風面北部、東半部有局部陣雨或雷雨，明天的降雨比今天明顯；背風面中南部地區則有局部短暫陣雨或雷雨的機率，又以午後山區的機率為最高；局部地區有較大雨勢。今天北部23至33度、中部23至35度、南部23至35度、東部22至35度。

下周一至周三鋒面東移，天氣好轉，為多雲時晴的天氣，花東偶有局部短暫陣雨、南部山區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。白天舒適至微熱、早晚因有冷空氣及一部分輻射冷卻的貢獻，而明顯偏涼，北台灣清晨最低氣溫降至20度左右。

他說，下周四另一波鋒面南下，天氣再變，轉雨再轉涼。下周五鋒面遠離，天氣好轉，但因冷空氣比前波略強及加上輻射冷卻作用，清晨低溫降得比前波略低，北台灣最低氣溫將普遍降至20度以下，頗有一場秋雨一場涼的情境，雖然白天的陽光會模糊這個趨勢，但早晚的感覺則會是清楚的。

他說，昨天登陸越南的紅霞颱風，僅是今年西北太平洋第11號颱風，明顯少於氣候平均數；而大西洋則相反，不但已用完原預定的21個英文名字，開始用到第1個希臘字母(Alpha)，也比其氣候年平均總數12個多了將近一倍，頗有挑戰2005年28個強度達熱帶風暴(相當於輕颱)以上，史上最多的態勢。

颱風 輻射

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