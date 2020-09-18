出門務必帶傘！明晚到周日鋒面最接近 降雨熱區看這

明天出門依舊要帶傘。中央氣象局說，今天下午鋒面接近，預計明晚到周日會通過北部地區，連帶東北風增強，基隆北海岸跟宜蘭地區慎防大雨，其他各地則是要留意午後雷陣雨。另外，下周四還有一道鋒面接近通過，為北部、東半部帶來降雨。

氣象預報員李孟軒說，明天是天氣轉變的過程，白天鋒面還在北部海面，北部、東北部留意局部短暫陣雨，中部清晨零星陣雨，到了午後各地皆有雷陣雨機率，山區慎防局部較大雨勢，恐來到大雨等級。

李孟軒說，明晚鋒面下來通過北部地區，一直到下周日受到鋒面通過跟東北風增強影響，雨勢會變大，迎風面北部、東半部留意短暫陣雨或雷雨，其中，基隆北海岸跟宜蘭慎防局部大雨。午後中南部還是要留意雷陣雨，山區可能有局部大雨。

氣溫部分，李孟軒說明天高溫略降，各地33到35度，低溫25到26度。下周日受到鋒面通過加上東北季風增強影響，北部、東北部白天高溫降至30度，清晨低溫24度，其他地區高溫34度左右，低溫則落在25度。

李孟軒說，下周一鋒面逐漸遠離，到下周二都是受東北風影響，不過下周一範圍較大，北部跟東半部全天有雨，下周二則只剩東半部。中南部則仍維持午後雷陣雨。

李孟軒說，下周三是個空檔，東北季風減弱，到了下周四才會又有一道鋒面接近，加上東北風增強，影響到下周五，迎鋒面北部、東半部留意短暫陣雨。

至於今年編號第11號輕度颱風紅霞，已於今天上午已登陸越南，強度將逐漸減弱，對台灣無直接影響，不過周末在台灣西南部、恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及金門、澎湖有長浪發生的機率，海上作業或活動請注意安全。