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Samsonite打造新時代行李箱 創新結構超Ｑ彈不怕摔又輕量

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Samsonite以聚丙烯（PP）材質打造全新的PROXIS系列行李箱，標榜不容易摔壞。圖／Samsonite提供
Samsonite以聚丙烯（PP）材質打造全新的PROXIS系列行李箱，標榜不容易摔壞。圖／Samsonite提供

相信許多人或多或少都有過，出國前後發現托運的行李箱被摔破的經驗，不只壞了旅遊時的興致，當下可能還會面臨東西無法收納的窘境。因此行李箱大廠Samsonite感受到市場的需求，因此研發出全新的高性能PROXIS系列，因為採用創新結構，標榜不易摔壞還維持輕量，絕對是未來旅人必備。

即使因為新冠肺炎緣故，跨國旅行暫時無法進行，但創新的腳步仍不會停止，Samsonite就在邁入新的一季時，以聚丙烯（PP）研發出專利的Roxkin™材質，來打造全新的PROXIS系列行李箱。其概念與先前的明星商品「貝殼箱 Curv」相似，唯有在製成結構上有差異，Samsonite把這項素材，以數層疊合，並經過高溫高壓完成箱體，由於具有彈性和抗冷熱溫差的特性，因此在受到碰撞之後擁有快速恢復能力。據Samsonite的行銷部門表示，即使PROXIS行李箱發生表層凹陷，從內部反推就能恢復，堪稱是市面上唯一「不怕摔」的行李箱。

Samsonite PROXIS系列登機箱具備USB充電接口、行動電源收納袋及隱藏式擴充層。圖／Samsonite提供
Samsonite PROXIS系列登機箱具備USB充電接口、行動電源收納袋及隱藏式擴充層。圖／Samsonite提供

而這系列的外觀，設計靈感源自於仿生學，堅固而賦有肌肉感的視覺效果，象徵如盔甲一般全方位守護箱内物品的安全。同樣搭載滑順的靜音雙輪，並配備多段式雙拉桿設計，提高了推行的穩定性，以確保行李箱在滑行過程中順暢、輕鬆。此外，嵌入式TSA密碼鎖系统和帶磁性拉鍊頭為行李箱提供了加倍保護。不僅如此，由於PP的另一特性是超輕量，所以這系列28吋大型行李箱的重量不到3公斤，讓使用者可以裝好裝滿。值得一提的還有登機箱具備USB充電接口、行動電源收納袋及隱藏式擴充層，更方便使用者隨時為3C產品充電的需求。

Samsonite PROXIS系列28吋行李箱18,600元。圖／Samsonite提供
Samsonite PROXIS系列28吋行李箱18,600元。圖／Samsonite提供

Samsonite PROXIS系列25吋行李箱17,400元。圖／Samsonite提供
Samsonite PROXIS系列25吋行李箱17,400元。圖／Samsonite提供

Samsonite PROXIS系列20吋登機箱16,200元。圖／Samsonite提供
Samsonite PROXIS系列20吋登機箱16,200元。圖／Samsonite提供

通過高溫壓印的方式將姓名首字母呈現在皮質名牌上，讓PROXIS旅行箱，擁有獨一無二的辨識度。圖／Samsonite提供
通過高溫壓印的方式將姓名首字母呈現在皮質名牌上，讓PROXIS旅行箱，擁有獨一無二的辨識度。圖／Samsonite提供

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