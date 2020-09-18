癌友疲憊吃不下別輕忽 身體發炎恐延誤救命

據統計，超過半數癌友在治療期間會出現食慾不振、體重減輕、疲憊等症狀，很多癌友卻不以為意。醫師提醒，這些症狀恐是身體發炎警訊，置之不理可能拖累治療成效。

中華民國大腸直腸外科醫學會今天召開記者會公布一項癌友臨床調查，200名接受調查的癌友中，有7成癌友體力下降，另有5成癌友出現食慾不振、體重減輕、疲倦等症狀，其實都和身體的發炎反應有關。

大腸直腸外科醫學會理事長王照元表示，失控的發炎反應會導致癌症發生，確診後若持續處於發炎狀態，會導致癌友出現全身性負面影響，如厭食、疲倦、體力與體重下降外，還可能導致發燒、失眠、疼痛、肝功能下降等，甚至可能因為身體無法良好代謝化療藥物，產生藥物中毒反應，影響治療成效。

林口長庚醫院大腸直腸外科醫師孫麒洹指出，根據臨床觀察，多數癌友即便出現上述發炎症狀也不以為意，有人甚至誤信迷思，認為以低醣飲食就能餓死癌細胞，都會導致嚴重營養不良及併發症機率，拖累治療成效及存活率。

不過，即便知道身體發炎會影響治療，多數癌友仍很難透過症狀掌握自身狀況，這時不妨透過「炎值」計算，搭配6大臨床症狀自我檢測來管理發炎問題。

王照元說，癌友每次回診抽血時，都會檢驗嗜中性白血球數與淋巴球數，兩者相除若大於3，就代表身體有發炎現象，數值愈高代表發炎症狀愈嚴重，恐影響平均存活期，炎值低的患者有7成可存活超過40個月，炎值高者僅剩1成。

6大檢測標準包括食慾不振、體力下降、體重下降、感到沮喪、有疲倦感以及炎值大於3，癌友若符合3種以上症狀，代表身體可能正在發炎，應盡快和醫師、營養師討論營養介入。

基隆長庚醫院營養科營養師林奕岑表示，很多癌友常一股腦補充單一營養素，卻忽略對熱量、營養組成需求與一般民眾不同，建議謹記「5好」口訣，高熱量、高蛋白、適醣、適脂及魚油，打造最佳抗癌體質。

林奕岑強調，熱量和蛋白質可幫助組織修復與肌肉生長，儲備治療所需的體力和抵抗力，魚油則是因含有EPA脂肪酸，有助改善發炎狀況，降低併發症機率。