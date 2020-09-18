雙鋼印口罩24日上路 口罩全面徵用至10月31日

為了防堵偽標、混充的口罩事件重演，中央流行疫情指揮中心要求實名制口罩將全面標示雙鋼印，原訂17日上路，礙於鋼印來不及到廠，延至24日上路，避免市場亂象，指揮中心也宣布口罩全面徵用，今食藥署宣布徵用時間至10月31日為止。

食藥署醫療器材及化粧品組研究員王兆儀表示，雙鋼印口罩原訂17日上路，後續延至24日上路，但為了防止新舊標示混亂，因此從17日開始全面徵用雙鋼印的平面醫用口罩，先前尚未公布徵用截止時間，今宣布徵用時間至10月31日為止。

王兆儀表示，先前指揮中心也強調全面徵用僅是短期，不過10月31日以後是否還需要全面徵用，或是恢復到先前的部分徵用，將待指揮中心決定。

王兆儀重述雙鋼印口罩新制，雙鋼印口罩將至24日全面鋪貨，不過各通路的無雙鋼印口罩存貨，仍然可以賣到109年12月24日，12月25日起，除經衛生局驗章者外，所有沒有雙鋼印的平面式醫用口罩，都不得販賣。

王兆儀表示，12月24日前未能即時售完者，應先暫停販售，並應由許可證持有業者，連同庫存品送經直轄市或縣市衛生主管機關驗章後，才能繼續販售。

提醒持有平面式醫用口罩之許可證業者，109年9月24日到明年3月23日期間，都能去所轄地方衛生局辦理驗章。