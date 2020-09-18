植物殺手看過來！7招照顧好你的植物 超好種盆栽這樣養

想要在室內或桌上種一盆綠色植物，讓眼睛和心靈都療癒紓壓！可是上花市購買的時候，老闆說超好養的植物，為什麼你帶回家後就是養不活？被稱為「植物殺手」的你看過來，學會以下幾招，輕鬆照顧好你的綠色植物不是夢！

一盆綠色室內植物，讓心情都舒壓。圖／ingimage 提供

【7招照顧好你的室內植物】

● 第１招：準備好工具

想要照顧好植物，擁有一些基本的工具，會讓你的園藝照護更順手。

花灑水壺：因為出水孔分布密集，因此噴灑出來的水分較為均勻，還可以順便清潔葉面。

尖嘴噴水壺：有些植物不適合直接淋水，可以使用此壺直接將水注於土壤上。

噴霧器：有些耐陰或喜歡潮濕環境的植物，需要利用噴霧器製造出水霧，創造出良好的環境。

鏟子與耙子：鬆土、換盆時使用，視盆栽大小選擇。

工作手套：搬運或者修剪、施肥時使用，以免傷手。

枝條剪：某些植物的枝條較硬較粗，需要使用特殊的枝條剪來修剪。

● 第２招：讓植物適應新環境

植物和人類一樣，到一個陌生的環境需要適應期，如果原本是養在陽光充足的植物，買回來直接放在室內，沒多久植物的葉片就會發黃掉光。因此剛買回來的盆栽，也要給它一點時間適應新家。這樣讓植物在適應新環境的過程，稱為「馴化」。如果是要將原本擺放在明亮處的盆栽移到較暗處，則將買回來的盆栽擺在較明亮通風窗口附近，每隔一周就將盆栽往室內方向移動，直到預定擺設的位置。這個過程是讓植物漸漸適應稍暗的環境，如此一來，一段時間後葉片的葉綠素結構會慢慢改變，使它能適應稍弱的光線。反之亦然，對於從原本種在陰暗處的植物要挪到明亮處，也是要經過「馴化」的過程。要注意的是，「馴化」的過程建議只要保持土壤濕即可，無需過度澆水，也不需要施肥。

● 第 3 招：選擇適當的位置

光線對植物來說是基礎需求，雖然有些耐陰的植物對陽光的要求不強，卻也不是完全不需要。因此替植物選好最適合它的生存位置非常重要。

如果因為家庭因素而無法讓植物置於最適合它的位置，那麼三不五時將它移到戶外陽台晒一下陽光，或是同樣的植物買 2 盆，一在陽台一在室內，每周輪替一次，也是個好方法。

第 4招：澆水大秘訣

植物到底幾天澆一次水呢？其實並沒有一個確切的答案，而是得看植物種類、盆土的性質及置放的位置。植物澆太多澆太少水都會生長不良，因此最基本的原則是：土乾了再澆！

如果發現盆土的表層一公分左右的土色變淡，摸起來乾乾的，甚至是整盆重量變輕時，就表示水分不夠了，此時澆水要將整個盆土澆透或讓它吸足，並使多餘的水分自盆底流出。剛開始可能較無法掌握澆水的訣竅，多觀察幾次就會比較了解，同時也能掌握每一盆植物澆水的周期性，植物自然而然就會長得好又漂亮。

至於如果遇到放長假或出國旅遊時，家裡的植物也不能沒水喝，建議可以在土壤上鋪蓋能減緩水分蒸發的「乾水草」；如果是好濕的植物，盆栽下可放淺水盆，如果是一般植物，則以「虹吸點滴法」來照顧。

● 第 5 招：盆栽的換盆與添土

經過細心的照顧，植物會逐漸長大，此時從花市或園藝店買回來的盆器和土量已不敷使用，植物生長逐漸緩慢下來，盆底甚至還有根系長出來，這是這盆植物的家已經太小容不下，該幫它換盆的時候了！

至於盆器大小，通常是比原來的大上 1 ～ 2 吋，換盆時先將舊土剝落，同時剪掉壞死及過多的根，而因為換盆時原本的土壤養分也已消耗殆盡，因此建議挑選適合植物的土壤，同時更新培養土。

● 第６招：適當施肥讓植物更強壯

從花市買回來的植物，每一株都是頭好壯壯。將植物買回家，除了放在適當的位置、給予合宜的水分外，想要植栽活得久、生長旺盛，施肥就一定不能少，因為唯有足夠的養分才能讓植物長得漂亮健壯，因此將盆栽買回家後仍要適當供給肥料，以供生長所需。

一般來說，植物基本需要含氮、磷、鉀複合肥料。氮主要是促進植物葉片和莖的生長；而磷則是讓根部發展健壯及葉色美麗；至於鉀則強健莖幹，讓植物生長良好。

由於室內植物大多以盆子栽培，盆子容納的土壤有限，建議選擇安全且釋肥穩定的肥料，少量多次，如此不僅可以提供養分，還能避免肥傷。

要注意的是無論使用化學肥或是有機肥，建議選擇有肥料登記證、經檢驗合格的產品。同時施肥也要適當，加倍施肥並不會讓植物加倍成長，反而可能造成肥傷。

● 第 7 招：摘除殘花修枯葉

和人一樣要整理儀容，才會顯得容光煥發；自家培養的花草植物也是一樣，經過適當的修剪，才能更易成長茁壯。

不論是灌木還是草本植物，都需要適當的修剪。修剪不但可以促進分枝，還能讓植物更好開花，特別是在冬天修剪枝椏，是為了春季萌發新枝；如果是在開花後修剪，則是為了去掉殘花、花莖，如此一來還能促進二次開花。

只要經過上述簡單的 7 招，加上細心的照護，相信你的盆栽就能長得快、長得好，年年長綠、經常開花，「植物殺手」的惡名，再也輪不到你了！

【不怕熱─耐晒的綠色植物：六月雪】

六月雪。圖／朱雀文化提供

六月雪又有碎葉冬青、素馨等俗名，為一種常綠小灌木，花朵一般在六月盛開，白色的花瓣隨風搖曳，遠看猶如六月飄雪而得名。另外它的品種不少，如：金邊六月雪、斑葉六月雪及重瓣六月雪，也有淡紫花的品種等。

● 分類：茜草科 / 六月雪屬

特性：喜歡溫暖濕潤環境

觀賞重點：枝椏纖細，有種線條美。

● 怎麼挑：全株姿態優雅的植株。

● 怎麼種：

光線：日照充足的環境。

水分：每天澆 1 次。

施肥：每 2～3 個月施肥 1 次。

土質：透氣、排水良好的砂質土最佳。

繁殖：於春季時進行，採用扦插及分株法繁殖。

● 種植小訣竅

因為生長快速，一旦發現枝葉過密時，建議儘快修剪多餘的新枝，以免導致樹形改變，喪失原本美感。

【不怕熱─耐晒的綠色植物：向日葵】

向日葵。圖／朱雀文化提供

一年生草本植物的向日葵，植株形狀、高度及花序大小、顏色等均有多種不同變化，變異性之大，多彩多姿。除可供油用及食用外，也可做為綠肥。適合盆栽種植的品種為矮種日葵，其中「大微笑品種」深具市場潛力。

● 分類：百合科 / 鷹爪草屬

特性：耐蔭、耐旱

觀賞重點：深綠色的葉子背面，長了許多像糖霜的白色凸點，非常可愛。

● 怎麼挑：枝幹直立健壯的植株。

● 怎麼種：

光線：日照充足的環境。

水分：每 1 天澆 1 ～ 2 次。。

施肥：每周施肥 1 次。

土質：一般市售栽培土即可。

繁殖：每年春秋兩季以播種法為主。

● 種植小訣竅

種子剛種下去時，記得要保持泥土濕潤，待出苗後，水不要多澆，否則很容易爛根。

【不怕黑─耐陰的綠色植物：翠雲草】

翠雲草。圖／朱雀文化提供

又名「藍地柏」，是一種中型匍匐蔓生觀賞蕨，在分支處很容易長出氣生根，一接觸到土壤就成新植株。特別喜歡溫暖濕潤的半陰環境，光線太強會使它獨特的藍綠色消失，具有調節室內空氣、美化居室的作用。

● 分類：卷柏科 / 卷柏屬

特性：喜潮濕的環境

觀賞重點： 羽葉細密，會發出藍寶石般的光澤。

● 怎麼挑：葉色藍綠、細葉茂密的植株。

● 怎麼種：

光線：具有耐陰特性。

水分：需充分保持盆土濕潤、平日多噴灑水霧增加濕度。

施肥：每年春秋施肥。

土質：疏鬆、肥沃，保水力佳，透氣性好的砂質土或腐植土均可。

繁殖：春季時採分株或扦插繁殖。

● 種植小訣竅

室內環境過於乾燥，容易導致葉子枯萎，種植的環境一定要保持溫暖濕潤，生長期須常於葉面噴水保濕，加上通風良好，就能養得漂亮。

【以上摘文選自《簡單種綠色植物》、作者：美好生活實踐小組、圖文提供：朱雀文化、整理：記者柯意如】