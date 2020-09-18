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實名制雙鋼印口罩9月24日開賣 盒裝版得等到11月
食藥署今天宣布，雙鋼印醫用口罩正式出貨，9月24日起實名制藥局、衛生所將全面提供雙鋼印口罩，國產醫用口罩將全面徵用至10月31日，最快11月起將可買到盒裝雙鋼印口罩。
中國製非醫用口罩混充國產醫用口罩事件頻傳，衛生福利部食品藥物管理署公告「平面式醫用口罩之標示應刊載事項」，要求所有國產平面醫用口罩須逐片以鋼印標示MD（醫用）及Made In Taiwan（台灣製造），新規定自9月24日上路，屆時藥局、衛生所將全面提供實名制雙鋼印口罩。
食藥署發布新聞稿指出，雙鋼印口罩已於今天正式出貨。食藥署醫粧組研究員王兆儀接受記者電訪時表示，為了避免新舊標示造成混亂，中央流行疫情指揮中心規劃9月17日到10月31日間，全數徵用所有具雙鋼印的平面醫用口罩，確保民眾從實名制購買口罩，都能領到雙鋼印醫用口罩。
王兆儀說，雙鋼印醫用口罩暫定全面徵用至10月31日，最快11月才有機會在市面上買到自由販售的盒裝版雙鋼印口罩。
王兆儀強調，醫用口罩雙鋼印標示規定上路後，各通路的無雙鋼印口罩存貨，仍可持續賣到12月24日，沒賣完的應送至直轄市或縣（市）衛生主管機關驗章後，才能繼續販售。
12月25日起，除經衛生局驗章者外，其餘沒有雙鋼印的平面式醫用口罩，都不得販賣，違者將依藥事法開罰新台幣3萬至200萬元罰鍰。
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