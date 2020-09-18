午後雷陣雨來了！對流雲系發展旺 14縣市大雨特報

中央氣象局針對14縣市發布大雨特報。受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天大台北、南投、嘉義以南地區及桃園至台中、宜蘭、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

【中央社／台北18日電】

中央氣象局今天表示，因對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，針對包含大台北等14縣市發布大雨特報，提醒民眾注意雷擊及強陣風。

中央氣象局下午3時15分發布大雨特報，大台北、南投、嘉義以南地區及桃園至台中、宜蘭、雲林山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

大雨特報地區包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。