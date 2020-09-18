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恆春機場試航包機 觀光業者指「超前部署」有必要

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
菲律賓白金航空本月21日以螺旋槳客機來台試航，雖只是恆春機場邁向不定期國際包機的第一步，但已讓屏東縣民間觀光團體大為振奮，業者指「超前部署」有其必要。記者潘欣中／攝影
菲律賓白金航空本月21日以螺旋槳客機來台試航，雖只是恆春機場邁向不定期國際包機的第一步，但已讓屏東縣民間觀光團體大為振奮，業者指「超前部署」有其必要。記者潘欣中／攝影

屏東縣政府推動國際包機活化恆春機場，卻苦於機場跑道長度和寬度不足的先天性問題，在疫情嚴峻、國際旅遊未解封之際，菲律賓白金航空本月21日以小型螺旋槳客機來台試航，雖只是恆春機場邁向不定期國際包機的第一步，但讓屏東縣民間觀光團體大為之振奮，業者指「超前部署」有其必要，看好疫情解封後的國外觀光市場。

「先求有再求好，踏出第一步很重要！」屏東縣觀光協會總幹事張福生說，恆春半島每年有400至500萬旅遊人次，洋溢熱帶島嶼風情的墾丁，更是外國觀光客來台的熱門度假地，今年雖受疫情影響國際航線受阻，但縣府「超前部署」試飛有其必要，等國際疫情大解封後，馬上可以開航。

恆春半島觀光產業聯盟說，恆春機場3.5小時的飛航半徑，最遠可涵蓋東京成田機場、韓國仁川機場、新加坡樟宜等機場，墾丁又是歐美人士的度假熱門地，以恆春半島和墾丁國家公園依山傍海的優越度假條件，可發展生態旅遊、暖冬旅遊、療癒旅遊、溫泉養生旅遊及移居旅遊，外國市場絕對有。

恆春鎮長陳文弘和主任秘書洪國榮說，恆春半島不僅是國人熱門的度假勝地，也是大陸、港澳和外國遊客來台度假的首選地，機場既然建了，就該活化利用，以既有的建設為基礎帶進更多遊客，政府應再朝擴建機場努力，讓大型噴射起降，帶進更多外國遊客。

籌辦活化恆春機場協會的恆春居民許耿睿說，縣府祭出國際包機每架次30萬獎勵是有誘因，建議對國內線包機也一視同仁，第一階段的不定期包機航班變定期包機後，第二階段再朝拉長跑道等設施升級邁進，包機遊客消費力較強，可帶動在地商機；另近期也在向民航局爭取供民間輕航機起降，活絡恆春機場。

成田機場 恆春 屏東縣政府

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