大學生台北生活每周1500元夠嗎？過來人意見分歧

有人說過台北居大不易，大學生在台北生活一周預算多少才合理？一名大一生在PTT上發文，父母親每周生活費都給1500元，而三餐、通勤、手機資費，以及大學費用全都要靠自己，「每週都不夠用」。過來人們普遍認為這數字在台北生活很緊，也建議原po若真的不夠花，就去打工會比伸手更實際，且要分清楚「是沒錢吃飯，還是沒錢唱歌？」

原po說明目前讀台北的公立學校，住家中但吃自己。有打工不過時數不多，爸媽會盯學業真的沒錢才把時間用在打工。基本上每個月都處於收支打平的狀態，但若是有另外的娛樂或是系上活動，就會相當吃緊。

多數網友表示每個星期僅1500有點緊繃，若是沒有另外打工鐵定吃土。吃學餐可能還勉強打平，偶爾出去外食當周就會透支，「根本要你下課就回家」。曾在南部念書的人也喊太少，「一個月9000吃都有點不夠了」、「我在南部一個月都10k了…」。光通勤費用就佔了不少金額，網友安慰原po至少住家裡還省了住宿。

亦有部份人認為每周1500元已經綽綽有餘，「我有試過一個月1500」、「朋友一個月三千，住苗栗含水電網路錢通訊費」。還說當年自己打工住家裡，每個月甚至還掏錢給家中5千元，要原po知道沒有做不到的事。

雖然1500元並不多，但有人點出關鍵「錢不夠是沒錢吃飯，還是沒錢唱歌？」兩者的情形不能相提並論。有前輩提醒原po已經很幸福了，出了社會才知道家境不好的人很多很多，爸媽搞不好已經「勒緊腰帶」了。

「天天泡麵或便宜便當可以啊，但是身體…」有苦過來的網友們回憶學生時期，媽媽給的伙食費很少，只買的起合作社最便宜的30元炒飯，但下午必定餓肚子。後來都改挑重鹹的泡麵，「喝很多水就撐了」。有了這樣的經歷，他體會到這樣做並不是什麼好事，轉念希望以後自己小孩都可以放心吃飽，不要為了省錢做無謂犧牲。