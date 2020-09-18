妥瑞症女孩搭捷運遇咆哮！ 同車乘客神救援 結局超暖心

妥瑞症是一種遺傳性的神經內科疾病，由於腦內多巴胺不平衡，患者會不由自主發出清喉嚨聲音或聳肩、搖頭晃腦等行為，這些症狀常為患者帶來困擾。一個妥瑞症女孩搭捷運時出現症狀，惹來一旁阿伯誤會，小誤會變成大咆哮，其他乘客挺身制止阿伯脫序的行為。女孩下車後在爆怨公社發文，「謝謝那名在捷運上救了我的哥哥，也謝謝給我衛生紙的哥哥和大姐，也不好意思驚動早上八點半多、江子翠往龍山寺和西門的乘客。」

原PO搭捷運上班途中，一如往常戴口罩看著手機，身體無法控制地發出「嗯嗯嗯」的聲音。有個阿伯突然伸手拍她，要她別玩手機，說她「打噴嚏」都沒有顧慮到別人。原PO解釋：「不好意思，那不是打噴嚏，我有妥瑞症！」兩人起了爭執，阿伯說：「我不相信那個什麼症啦！哪那麼剛好？」，阿伯一度俯身靠近原PO，對她大吼大叫。

原PO嚇壞快要崩潰，有個大哥哥跳出來解危，要阿伯別欺負弱小。大哥哥還向她招手，「妹妹，妳來！妳不要怕！」示意她站在身邊。原PO眼淚奪眶而出，身旁的人紛紛遞面紙安慰她，「有沒有受傷？」、「不要怕，要小心一點喔。」、「加油，勇敢一點。」

原PO用文字表達她的感謝，「我很感動，台灣人在面臨一些問題時候，真的非常暖心」，PO文短短5小時已逾2萬人按讚。很多網友說因為這件事，更能同理妥瑞症患者的處境，「妳很棒，要繼續勇敢下去喔」、「很多人不了解妥瑞症，阿伯應該是不了解又重聽才會誤會妳的，不要害怕，台灣人還是很溫暖的，加油！」「我女兒也是妥瑞，希望大家能多一點同理心，社會會更好」、「為無知的路人跟你道歉，為鼓勵的人一起替你加油」、「看著看著我都哭了...不誇張，整個熱淚盈眶，加油」。