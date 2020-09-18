快訊

旅外工作健保卻看國內收入 陳時中：擬納「海外收入」

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

癌友飲食五迷思 醫：吃錯炎值高40個月存活率恐僅一成

聯合報 / 記者陳婕翎/即時報導
癌友飲食應遵循「5好」原則：高熱量、高蛋白、適醣、適脂以及每日2克魚油EPA，以幫助對抗發炎，全面儲備治療所需營養。記者陳婕翎／攝影
癌友飲食應遵循「5好」原則：高熱量、高蛋白、適醣、適脂以及每日2克魚油EPA，以幫助對抗發炎，全面儲備治療所需營養。記者陳婕翎／攝影

癌症治療期間常出現食慾不振、體力下降、疲倦等「食體倦」症狀都是體內發炎的警訊，許多癌友對飲食存有迷思，營養不良、免疫力不佳持續發炎，預後表現也與「炎值」息息相關，40個月存活期來看，炎值低患者，近7成可以存活超過40個月，然而炎值高患者，僅剩不到1成。

基隆長庚醫院營養科林奕岑營養師說，其中最常見誤以為罹癌治療期間需要吃清淡，但其實治療期間需要適時補充肉類，保持體力，為了維持免疫力，人體需要大量生成白血球紅血球，蛋白質量也需要高一點。「清淡應該是治療完成後的飲食重點。」

癌友營養迷思之一是「只要維持過往熱量，喝高帶白粉就足夠」，但林奕岑說，癌友對於熱量、營養組成、抗炎EPA等需求都與一般民眾不一樣，所以只補充單一營養是不夠的，市售的高蛋白粉通常熱量較低，不符合癌症患者營養攝取。

林奕岑建議，癌友的飲食重點是「高熱量、高蛋白」治療需消耗大量體力與熱量，癌友每公斤需攝取30大卡以上；高蛋白質部分，癌友需攝取常人1.2至1.5倍蛋白質，維持體重肌肉質量。

另外，癌友也會誤認為低醣飲食可以餓死癌細胞，但林奕岑強調，減少醣類攝取只會餓到正常細胞，造成體力不足無法繼續治療，據國內研究發現，當醣類低於40％總熱量（低醣）、高於70％總熱量（高醣）飲食皆會增加癌症患者的死亡率，強調均行飲食才是王道。

因此也完全不贊成療程中的癌友選擇超低醣類攝取的生銅飲食，防彈飲食正夯，不少癌友會被身旁的親友說服開始嘗試，但林奕岑說，低醣類高脂肪會造成癌友食慾降低，不例癌症患者於營養素的充分攝取。

還有一個常見迷思是「只要是Omega-3都可以抗發炎」，林奕岑說，Omega-3是一種不飽和脂肪酸，主要含有兩種營養素EPA和DHA，各自功能不同，但研究發現，魚油EPA對於癌友抗炎效果，一天兩克能幫助感善發炎，降低治療副作用。

中華民國大腸直腸外科醫學會理事長王照元說，癌症治療期間常出現食慾不振、體力下降、疲倦等「食體倦」症狀都是體內發炎的警訊，許多癌友對飲食存有迷思，營養不良、免疫力不佳持續發炎。記者陳婕翎／攝影
中華民國大腸直腸外科醫學會理事長王照元說，癌症治療期間常出現食慾不振、體力下降、疲倦等「食體倦」症狀都是體內發炎的警訊，許多癌友對飲食存有迷思，營養不良、免疫力不佳持續發炎。記者陳婕翎／攝影

癌症治療 癌細胞 罹癌

延伸閱讀

王正旭／面對巨變 癌症資源「一網打盡」

讓你提早老化又傷身 營養專家：吃錯蛋白質反而不健康

全台第一間血癌友善病房啟用 高醫陪癌友找希望

環大台北自行車賽 癌友組隊挑戰

相關新聞

明晚起北部明顯轉涼 吳聖宇：低溫有機會降到20度左右

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，目前鋒面停留在北部海面，受鋒前雲層影響，昨晚到今天...

雙鋼印口罩24日上路 口罩全面徵用至10月31日

為了防堵偽標、混充的口罩事件重演，中央流行疫情指揮中心要求實名制口罩將全面標示雙鋼印，原訂17日上路，礙於鋼印來不及到廠...

部落客大推溫泉親子飯店 讓大人小孩都捨不得退房

因年初開始的疫情，旅人的出國計畫停擺，卻也因此創造出另一波國旅風潮，讓國人重新認識台灣的美麗之處。國內旅行的魅力，不只是如尋寶般深掘這片土地時，總會帶來新感動，也非常適合爸媽帶著孩子，週末來場兩天一夜的家庭輕旅行！

寶寶要喝水嗎？長輩真心覺得要 就讓兒科醫師給個專業說法

在育兒照護上，總有一些問題存在長輩與年輕人的認知差距中，而不斷被討論。其中，要不要讓寶寶喝水就是討論度很高的問題之一，「要不要喝水」常常是爸爸媽媽被長輩交代去門診時要問醫師的問題！建議如果育兒上溝通不順時，帶寶寶去健兒門診或看病時，不妨邀長輩一起去，讓兒科醫師來跟長輩解說。

媒體人野島剛：我買了環遊世界機票 啟動中場空檔年

如何當一位背包客，52歲的日本作家野島剛並不陌生。

古典樂已成小眾？台灣絃樂團迎30周年是奇蹟？

台灣絃樂團（以下簡稱台絃）是樂界公認最出色的民間樂團之一。這個樂團即將度過30歲生日，他們的存在本身，即是台灣社會的奇蹟。1980年代留學比利時布魯塞爾音樂院的小提琴家鄭斯鈞，在一次聆聽羅馬音樂院演奏家組成的「義大利獨奏家合奏團」（I Musici）後，青春做夢，想著回到台灣也要成立一個室內樂團。1990年10月，他集合任教高雄中學音樂班的學生正式組團。隔年，他們租了2輛9人座小巴，跑到甲仙鄉旗山溪旁的民宅展開排練，隨即開始全省巡迴。30年一瞬，台絃名符其實成為代表「台灣」的絃樂團。

中秋連假台金增第5波加班機 9月22日上午9時起受理訂位

中秋節將至，還是有不少鄉親買不到返鄉的機票，金門縣府經調查機位需求，協調航空公司在中秋連假增加第5波加班機，預計加開台北...

旅外工作健保卻看國內收入 陳時中：擬納「海外收入」

健保署署長李伯璋今早指出，今年將改革旅居海外國人復保制度，目前改制方向為海歸民眾若返台欲使用健保，強制補齊欠費，最快於1...

一頁式廣告網購農產 出貨地在海外恐吃百萬元罰單

網路近來有許多主打農產品滯銷販售的一頁式廣告，農委會防檢局整理可疑販售手法提醒民眾，若出貨地在境外還可能涉及違規輸入動植...

機尾LOGO塗裝首曝光 星宇航空「老四機」估10月抵桃機

今年1月23日風光首航的星宇航空機隊，將再添生力軍。星宇航空說，「老四機」已完成機身接合，預計10月返抵桃園國際機場。另...

改革旅外國人停復保制度 擬海歸者用健保前需繳齊欠費

新冠肺炎期間，出現多名長期旅外國人返台後確診新冠肺炎，雖不是使用健保，但再次引爆為了治病回台使用健保資源爭議，健保署署長...

南投衛生局抽驗中秋食品 烤肉醬、豆干3件添加物違規

中秋節月餅、烤肉應景食品多，南投縣衛生局為確保食品安全，執行中秋複合式專案稽查，針對南投縣中秋月餅、餡料食品製造業、烤肉...

熱門新聞

震撼2020！唐綺陽再警示「9、10月注意」 一切沒有轉圜餘地

天災人禍醞釀爆發...命理師曝星象：10月驚現「魔鬼大十字」

心理測驗／老鼠碰上貓被玩還是弄死？測驗你的同情心如何引發

小鬼黃鴻升猝死 醫師提醒年輕男性注意心律不整

妥瑞症女孩搭捷運遇咆哮！ 同車乘客神救援 結局超暖心

踩人往上爬！最「忘恩負義」4大星座　雙魚、天秤上榜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。