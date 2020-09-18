癌友飲食五迷思 醫：吃錯炎值高40個月存活率恐僅一成

癌症治療期間常出現食慾不振、體力下降、疲倦等「食體倦」症狀都是體內發炎的警訊，許多癌友對飲食存有迷思，營養不良、免疫力不佳持續發炎，預後表現也與「炎值」息息相關，40個月存活期來看，炎值低患者，近7成可以存活超過40個月，然而炎值高患者，僅剩不到1成。

基隆長庚醫院營養科林奕岑營養師說，其中最常見誤以為罹癌治療期間需要吃清淡，但其實治療期間需要適時補充肉類，保持體力，為了維持免疫力，人體需要大量生成白血球紅血球，蛋白質量也需要高一點。「清淡應該是治療完成後的飲食重點。」

癌友營養迷思之一是「只要維持過往熱量，喝高帶白粉就足夠」，但林奕岑說，癌友對於熱量、營養組成、抗炎EPA等需求都與一般民眾不一樣，所以只補充單一營養是不夠的，市售的高蛋白粉通常熱量較低，不符合癌症患者營養攝取。

林奕岑建議，癌友的飲食重點是「高熱量、高蛋白」治療需消耗大量體力與熱量，癌友每公斤需攝取30大卡以上；高蛋白質部分，癌友需攝取常人1.2至1.5倍蛋白質，維持體重肌肉質量。

另外，癌友也會誤認為低醣飲食可以餓死癌細胞，但林奕岑強調，減少醣類攝取只會餓到正常細胞，造成體力不足無法繼續治療，據國內研究發現，當醣類低於40％總熱量（低醣）、高於70％總熱量（高醣）飲食皆會增加癌症患者的死亡率，強調均行飲食才是王道。

因此也完全不贊成療程中的癌友選擇超低醣類攝取的生銅飲食，防彈飲食正夯，不少癌友會被身旁的親友說服開始嘗試，但林奕岑說，低醣類高脂肪會造成癌友食慾降低，不例癌症患者於營養素的充分攝取。