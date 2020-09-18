2癌友就有1人發炎影響存活率 這6指標中3項要小心

癌症連續蟬聯我國十大死因榜首長達38年，以國人癌症之首大腸癌為例，每2名癌友就有1人正處於發炎狀態，恐影響存活率，癌症治療期間若出現食慾不振、體力下降、疲倦、沮喪、體重下降或炎值公式大於3都是體內發炎警訊，六指標只要中三項以上的癌友應改善飲食方法。

林口長庚醫院大腸直腸外科主治醫師孫麒洹說，診間癌症患者常忽略發炎狀況，以為厭食、疲倦、體力與體重下降理所當然。研究發現，癌症腫瘤本身會造成營養不良，若不控制發炎情況，更會加乘發生嚴重營養不良及併發症的機率，進而延遲治療，會影響平均存活期。

大腸直腸外科醫學會理事長王照元也說，癌友每次回診抽血皆會測量的嗜中性白血球數與淋巴球數兩項指數，相除若大於等於3則代表身體發炎。炎值越高發炎狀況越嚴重，導致患者手術部位感染的機率提高，炎值低的患者，近7成可存活超過40個月，炎值高患者僅剩不到1成。

癌友對於熱量、營養組成、抗發炎EPA等需求都與一般民眾不同，僅提高飲食中的熱量與蛋白質，或選擇無添加魚油EPA的一般濃縮營養品是不夠的，不希望高「炎值」纏身，基隆長庚醫院營養師林奕岑建議，癌友飲食應遵循高熱量、高蛋白、適醣、適脂以及每日2克魚油EPA。

林奕岑也說，癌友常一股腦補充單一營養素，如雞精、魚湯、蛋白粉等，「高熱量、高蛋白」幫助組織修復與肌肉生長，儲備體力與抵抗力；因低醣增死亡風險、高脂飲食易影響食慾，「適醣、適脂」對癌友最有利；「每日2克魚油EPA」可幫助改善發炎狀況，降低併發症機率。