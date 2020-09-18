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工研院將廢棄蚵殼變身環保染料 「蚵藍」染織品更環保

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
工研院發表廢棄蚵殼可再利用為美麗的蚵藍染方巾及實用的蚵殼循環器皿，打造蚵的循環美學。圖／工研院提供
工研院發表廢棄蚵殼可再利用為美麗的蚵藍染方巾及實用的蚵殼循環器皿，打造蚵的循環美學。圖／工研院提供

中秋節烤肉要烤帶殼牡蠣（蚵模），已成烤肉賞月的熱門食材之一，但牡蠣養殖造就南台灣沿海就業與經濟發展，但廢棄蚵殼的後續處理則令人傷腦筋，工研院為了增加蚵殼的附加價值，近來與業者攜手讓廢棄蚵殼華麗變身環保染料，成為美麗的蚵藍染方巾、實用的蚵殼循環器皿，打造蚵的循環美學。

為展示廢棄蚵殼打造成永續循環運用的美學元素，工研院在轉型文化園區的嘉義舊監獄的「讓舊監再生」活動中展出蚵殼再生循環如藍染等相關作品，展出期間至9月20日止，歡迎民眾前往體驗。

工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳表示，南部是台灣最重要的牡蠣養殖地，年產量超過2萬噸，為了讓廢棄的蚵殼重獲新生，發現可從數量龐大的蚵殼中提煉出碳酸鈣，不僅可用於建築、紡織、包材等產業，還可用在藥錠中常見的賦形劑，化身醫療級原料，讓台灣在追求科技與經濟發展的同時，也兼顧與大自然共存共榮的平衡。

工研院也規畫將視覺辨識系統導入牡蠣原料場域，未來用AI人工智慧更有效率的挑選牡蠣，為緩解廢殼閒置等循環再生高值化產業問題，也串接蚵殼高值循環的創新再生，再製成為環保藍染染料。

合作廠商之一、南方設計工作室負責人江玉婷表示，一般藍染雖為植物染料，但仍需要透過鹼劑，才能將顏料滲入到布料中，而一般鹼劑多為化學物質，對於大多需要手工染製的藍染來說，較不適合長時間接觸。由於牡蠣殼粉80%是天然碳酸鈣，若能以廢棄蚵殼磨成碳酸鈣粉取代，將能開發出循環再生的環保染料，手工染製出一件件對環境更為友善的蚵藍染織品。

工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳（中）與南部紡織及設計業者，展示將廢棄蚵殼製成環保藍染料。圖／工研院提供
工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳（中）與南部紡織及設計業者，展示將廢棄蚵殼製成環保藍染料。圖／工研院提供

藍染 中秋節

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