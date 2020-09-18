台中市長照即時APP 使用者讚可查詢服務紀錄貼心又好用

台中市衛生局今天啟用「台中市長照即時APP」。衛生局長曾梓展說，藉創新整合服務，讓長照資訊即時公開及e化便民，首推在APP中可查詢核定項目、長照服務紀錄及額度，讓使用者可以掌握長照服務使用情形並有效運用。

洪先生分享，他的阿嬤、中風的奶奶，以往想要查詢長照服務資訊或額度，只能透過衛生局照管專員協助，自從使用長照APP後，就可以隨時線上做查詢；還有長照資源地圖可以查詢住家附近長照資源，也能透過APP與個管員聯繫，貼心、方便又好用。

曾梓展說明，台中市長照即時通APP為讓銀髮族、失能者及家庭照顧者輕易上手，透過簡單的操作介面設計，有「公佈欄」、「費用表格」、「長照服務地圖」、「進度查詢」等功能，除可即時查詢長照服務資訊外，也能透過「線上申請」、「衛福部長照專線」方式，申請長照服務。

衛生局說，對於已使用長照服務的民眾，登入APP帳號後即可一指瀏覽長照服務紀錄、查詢核定項目及額度並隨時掌握服務使用的情形，如遇有緊急狀況，也可透過APP直接聯絡個案管理員，在線上即時解決案家問題，提供長照一站式服務。