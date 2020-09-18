台中市長照即時APP 使用者讚可查詢服務紀錄貼心又好用
台中市衛生局今天啟用「台中市長照即時APP」。衛生局長曾梓展說，藉創新整合服務，讓長照資訊即時公開及e化便民，首推在APP中可查詢核定項目、長照服務紀錄及額度，讓使用者可以掌握長照服務使用情形並有效運用。
洪先生分享，他的阿嬤、中風的奶奶，以往想要查詢長照服務資訊或額度，只能透過衛生局照管專員協助，自從使用長照APP後，就可以隨時線上做查詢；還有長照資源地圖可以查詢住家附近長照資源，也能透過APP與個管員聯繫，貼心、方便又好用。
曾梓展說明，台中市長照即時通APP為讓銀髮族、失能者及家庭照顧者輕易上手，透過簡單的操作介面設計，有「公佈欄」、「費用表格」、「長照服務地圖」、「進度查詢」等功能，除可即時查詢長照服務資訊外，也能透過「線上申請」、「衛福部長照專線」方式，申請長照服務。
衛生局說，對於已使用長照服務的民眾，登入APP帳號後即可一指瀏覽長照服務紀錄、查詢核定項目及額度並隨時掌握服務使用的情形，如遇有緊急狀況，也可透過APP直接聯絡個案管理員，在線上即時解決案家問題，提供長照一站式服務。
衛生局表示，中市長照服務需求人數近8萬6千人，市府除了積極佈建各類長照資源，提供跨領域、全方位關懷照顧服務，也結合創新與科技，未來將挹注更多智慧科技於長照服務，打造點線面智慧長照照護網，共創永續經營的優質長照。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言