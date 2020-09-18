台大腦出血微創手術 助死亡率降至2.4％為亞洲第一

腦出血致死率高，約可高達六成以上，台大醫院腦出血團隊今發表最新的臨床治療成果，運用微創手術治療腦出血患者，死亡率可以降至2.4％，其成績傲視亞洲，位居第一位，且微創手術也能避免傳統手術後，容易引起術後出血或是腦水腫的風險。

腦出血可粗分為二種類型，自發性腦出血及外傷引起顱內出血，自發性腦出血屬腦中風的其中一種類型，腦血管受不了壓力破裂或腦血管硬化破裂，外傷引起顱內出血往往是意外或是跌倒撞擊頭部所致。

根據研究顯示，亞洲人、非洲人發生自發性腦出血的比例遠高於西方人，分析原因與基因以及對於高血壓的警覺性低，因此即使即時送醫救回性命，也需要長時間復健，後續也常會伴隨不同的身體障礙。

台大醫院神經外科專任主治醫師黃博浩表示，腦出血與血栓引起的腦中風治療原則都是「愈快送醫愈好」，手術方式與多數的治療並無差別，都是分為傳統開顱手術以及微創手術。但是傳統開顱手術的傷口大，同時對於腦部的傷害也大，二次手術的風險高，復原期又長，特別是需要用鐵勾把腦勾開，常會引發術後後遺症，如腦水腫、再次出血等。

他說，微創手術則是傷口小，對腦傷、再次手術的風險都較低，台大使用的微創手術則是運用透明的手術套管（sheath）將局部腦神經纖維剝離開，並藉由內視鏡來增加手術視野而不需勾腦且降低對正常腦部的傷害。

黃博浩表示，這類微創手術方式在處理一般疾病已相當普遍，不過將其運用在在腦瘤與腦部外傷等疾病，效果也相當好，觀察接受治療的患者死亡率僅2.4％。目前台大腦部微創手術可在近一個小時內完成，比傳統的二到三小時更短，也看到有52%的病人術後可恢復到自行照顧自己。

黃博浩說，微創手術雖然有其好處，但不代表可全部取代傳統開顱手術，有些疾病仍需要仰賴傳統開顱手術才能有效根除病灶。