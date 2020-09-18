恆春機場包機大突破 潘孟安：若疫情稍緩包機既定要推

屏東縣政府推動恆春包機計畫終於有突破性進展，將在9月21日首次在恆春機場辦理國際試航。屏東縣長潘孟安說，恆春機場的包機推動， 一直努力不懈，經過多次溝通協貼，也再三跟民航局商請，突破法規，今年要飛碰到疫情，包機受阻。

潘孟安說，目前還不敢大肆宣傳，剛好今年要飛，但又碰到疫情，但因為合約在即，試飛、單飛，落地起飛的安全性，安全測試等，菲籍航空公司將從馬尼拉飛到恆春，已經申請專案，希望未來能夠如期，不過還是要視疫情發展而定。

潘孟安說，如果疫情稍緩，包機是我們既定要推動的；推動恆春包機計畫，潘孟安說，「真的很辛苦」，兩、三年來，不斷的談判，談判、協調過程，還有各國民航規範，除了菲律賓以外，還有日本、新加坡等國家都有洽談，「關鍵還是要民航局核可，航權問題」。

屏東縣府交旅處指出，由於恆春機場跑道限制，只有1700公尺長，30公尺寬，中長期來看，要改善硬體設施才是重點。這次在專團隊協助下，找到適合的機型。

交旅處指出，菲律賓籍白金航空公司的國際包機規畫，使用飛航機型為Dornier 328螺旋槳引擎之客機，可乘坐31位旅客，經航空公司評估航機適合起降恆春機場，安排航機飛航至恆春機場上空盤旋一圈、降落跑道、滑行至停機坪，後續並依停機坪管控頻道指示起飛等動作。且為國際試航新航道，故菲律賓民航局派遣5名督導隨機檢視。