台灣部落觀光嘉年華開跑 林佳龍爭取安心旅遊到10月底

一起來做「部落客」。第七屆台灣部落觀光嘉年華今開跑，一連三天在台北松山文創園區五號庫登場。交通部長林佳龍說，觀光旅遊是一種體驗經濟，愈在地愈國際，台灣最大特色是美麗寶島的原住民族。他說，會爭取安心旅遊補助到10月底，歡迎國人去部落旅遊。

林佳龍說，台灣部落觀光嘉年華是各部會合作的成果，也落實觀光立國、觀光主流化。台灣是南島文化發源地，國人對土地原住民族有一定了解跟尊敬，原住民文化在國際行銷上是最有特色的。

林佳龍說，台灣這麼小的地方，從九族到11族到太魯閣族也納入，每個部落、每個原住民族都有特殊文化，也呈現在這次嘉年華會每個攤位上，美食是其中最被感受的特色。當然還有風景、結合在地特色體驗，都很有賣點的事。

林佳龍說，去年自己跑去鄒族部落旅行，有非常多部落的體驗，今年發生疫情，適逢脊梁山脈旅遊年，到部落去是最安全也最有出國的感覺，安心旅遊會努力推到10月底，建議國人可以休個假去部落旅行，有療癒的效果，回來就是「一尾活龍」，自己也已經安排好下一站。

觀光局說，今年配合脊梁山脈旅遊年，以山林為主題，展現16族的部落風貌及文化藝術風采，並推薦各種部落經典遊程供大眾選擇。

觀光局說，今天開幕活動現場以泰雅原舞工坊精彩的舞蹈表演揭開活動序幕，為期三天嘉年華活動，規畫許多主題區，包含品嘗道地美食的「原汁原味-美食區」、適合親子共創DIY手作體驗的「原來如此-故事手作區」、景區部落及步道介紹、商品展售的「部落文創伴手禮區」、展示各機關協助部落成果的「成果展示-政府單位區」、現場展售部落遊程的「歡迎來作客-旅行社區」等，並邀請張文松先生以畫展方式呈現台灣部落特色文化，細腻刻畫部落服飾的「16族油畫展區」。