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恆春機場國際包機大突破 菲白金航空21日出機試航
屏東縣政府推動恆春國際包機計畫終於有進展！縣府將於9月21日上午首次在恆春機場辦理國際試航，此次試航由菲律賓白金航空公司從菲律賓馬尼拉機場飛至恆春機場，作新闢航線的試飛並了解整體飛行環境後順利離境，希望替恆春機場活化開啟嶄新一頁。
縣府交旅處指出，菲律賓籍白金航空公司的國際包機規畫，使用的飛航機型為Dornier 328螺旋槳引擎客機，可乘坐31位旅客，經航空公司評估航機適合起降恆春機場，安排航機飛航至恆春機場上空盤旋一圈、降落跑道、滑行至停機坪，後續並依停機坪管控頻道指示起飛等動作，且為國際試航新航道，故菲律賓民航局派遣5名督導隨機檢視。
交旅處指出，因應新冠肺炎疫情，此次測試以不開艙、不熄火的方式運作，整體測試將依當日氣候狀況由機師現場判定逕行調整。
恆春機場從2004年啟用後，載客率逐年下滑，2014年9月就再無飛機起降，去年5月立榮航空公司更正式公告停飛台北─恆春航線，交通部原有意關閉機場另做轉型，不過屏東縣政府認為恆春機場位於國際級的風景區，觀光潛力十足，因此力挽狂瀾，希望先以試辦包機力圖起死回生，縣長潘孟安甚至痛批交通部「棄養」，要為恆春機場爭取活化機會。
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