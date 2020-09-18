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聯新國際醫療集團疫情期間 40小時內完成兩岸醫療接送

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
聯新國際醫院攜手上海禾新醫院境外醫療暨緊急轉運中心，於疫情期間，提供兩岸醫療轉運護送服務。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院攜手上海禾新醫院境外醫療暨緊急轉運中心，於疫情期間，提供兩岸醫療轉運護送服務。圖／聯新國際醫院提供

60歲郭姓台商3年前在大陸突發腦中風，長期昏迷臥床不省人事。前陣子恢復意識，回台灣後續治療露出曙光。正值新冠肺炎疫情期間，回台之行困難重重，聯新國際醫院與上海禾新醫院攜手合作，提供醫療轉運護送服務，從檢查評估、申請程序、辦理搭機，到順利返抵國門，以無縫接軌的接力方式，不到40個小時就讓郭先生如願返台復健治療。

2017年郭男在大陸上海酒店昏倒送醫，診斷為出血性腦中風，陷入昏迷的植物人狀態。日前忽然恢復意識，能自主眨眼，對外界聲音刺激有反應，家人希望接回高雄家鄉就近治療復健。

上海禾新醫院與聯新國際醫院，共同組成兩岸醫療轉運小組，協助郭男回台治療。由於疫情期間班機幾乎都停飛，部份航空公司因疫情考量甚至不受理醫療接送，再加上嚴密的檢疫規範與繁雜的申請程序，使得疫情期間的國際醫療轉運難度更高。

上海禾新醫院助理副院長陳煥昇醫師，親自為郭男進行醫療與適航評估，並且全程護送，陪同救護車至上海浦東機場，以航空擔架搭乘班機回台，再由聯新國際醫院專人接機護送前往高雄的醫院。全程1千多公里的距離，從啟動醫療轉運、評估適航與相關作業，到順利返抵國門，不到40個小時，完成跨兩岸無縫接軌的轉送任務。

陳煥昇表示，聯新國際醫院從2004年跨海搶救早產兒小安安，到2020年突破疫情接送昏迷台商返國治療，攜手上海禾新醫院境外醫療暨緊急轉運中心，提供兩岸醫療轉運護送服務，包括醫療陪護、地面救援轉運、機場及高鐵轉運、航空擔架、航空包機救護等，實現「沒有圍牆的醫院」理念。

上海 腦中風

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