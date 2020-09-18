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921上午9:21全國發放地震測試簡訊 氣象局：演習別驚慌
中央氣象局訂於9月21日下周一舉行國家防災日演習的地震、海嘯速報演練，當天上午9時21分將全國發放地震速報測試簡訊，接著當天上午10時沿海地區發放海嘯警報測試，氣象局提醒民眾，接獲演練告警訊息時無須驚慌。
氣象局說，政府每年持續推動國家防災日活動，以提升各界對地震等災害應變能力。本年度訂於9月21日下周一上午進行地震與海嘯全國防災演練。中央氣象局配合活動，將於當天透過災防告警訊息服務（PWS）發布演練告警。發布範圍內民眾的手機將接獲告警訊息。
演練相關內容如下：
1.【109 年國家防災日演習】地震速報演練，臨震應變「趴下、掩護、穩住」【Earthquake Disaster Drill】中央氣象局02_2349 1181
2.【109 年國家防災日演習】海嘯警報演練，民眾勿驚慌，如遇真實海嘯事件請立即前往高處避難【Tsunami DisasterDrill】中央氣象局02_2349 1181
氣象局說，演練訊息明確標示「109 年國家防災日演習」，民眾接獲演練告警訊息後無須驚慌，請自行演練避難相關措施，抗震保命三步驟：趴下、掩護、穩住。
氣象局說，若真有地震、海嘯發生，真實告警訊息將不會有「109 年國家防災日演習」字樣，民眾即當採取避難措施。
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