921上午9:21全國發放地震測試簡訊 氣象局：演習別驚慌

台灣絃樂團（以下簡稱台絃）是樂界公認最出色的民間樂團之一。這個樂團即將度過30歲生日，他們的存在本身，即是台灣社會的奇蹟。1980年代留學比利時布魯塞爾音樂院的小提琴家鄭斯鈞，在一次聆聽羅馬音樂院演奏家組成的「義大利獨奏家合奏團」（I Musici）後，青春做夢，想著回到台灣也要成立一個室內樂團。1990年10月，他集合任教高雄中學音樂班的學生正式組團。隔年，他們租了2輛9人座小巴，跑到甲仙鄉旗山溪旁的民宅展開排練，隨即開始全省巡迴。30年一瞬，台絃名符其實成為代表「台灣」的絃樂團。

2020-09-18 12:49