兒科女醫師三寶媽分享育兒經 新手媽媽也會手足無措

佳里奇美醫院兒科主治醫師陳昱瑾育有6歲、2歲、1歲三個孩子，今年37歲的她說，能夠養育幾個孩子是小時候的夢想，但成為媽媽後才真的感受到甜蜜的重量。雖有多年兒科醫師的專科經驗，面對自己的寶寶生病時也是提心吊膽，經歷新手媽媽的手足無措和感動，結合兒科醫師的專業經驗，希望能幫助媽咪辨別需緊急處理的健康問題，才能從容地享受漫長的育兒之旅。

陳昱瑾醫師表示，在小小寶的生活所需方面，要特別注意的是黃疸問題，新生兒隨母親出院後若黃疸數值還未穩定，一定要注意奶量充足並依照醫師指示完成追蹤，避免黃疸數值過高引起之嚴重併發症。若遇到延遲性黃疸，可對照大便卡顏色是否正常，並回診檢查以排除需手術介入之膽道閉鎖問題。

喝奶量也要注意，雖然多寡隨每個寶寶能力不同有很大的差別，原則上每日總奶量需達到每日每公斤130-150ml，並有足夠之尿量（每天換5-6次重重的尿布）。借由拍嗝及避免過量餵食可改善易吐奶問題、若有持續明顯的噴射狀嘔吐，需就醫檢查排除病理性幽門狹窄。

睡姿問題，在寶寶會翻身前一定要仰睡避免窒息意外及嬰兒猝死症；另外則是如期施打預防針並善用寶寶手冊，裡頭都有詳盡的育兒保健資訊，並紀錄預防針施打的時間。

從幼兒時期便可以開始實施親子共讀，媽媽可以選讀適合自己及寶寶的有趣故事或繪本，不但可以增進親子互動，也可以減少3C產品的使用時間，促進寶寶的發展。

寶寶哭鬧不安，陳昱瑾醫師說，若在正常食慾活動力下並排除急性生病問題後，就可能是嬰兒腸絞痛，症狀準則為每天哭鬧超過3小時、每周超過3天、症狀持續超過3周。主要是嬰兒腸道神經系統不成熟造成的不適感，一般不會有不良影響，等寶寶長大一些約3至4個月會漸漸改善。

當寶寶2、3歲後開始會進入幼兒園的團體生活，就要注意感染照護，除了平常注意衛生防疫的落實，此階段常見疾病為一般病毒感染、泌尿道感染、腸病毒、中耳炎、肺炎等，只要照醫師指示照護並規則服用藥物，密切觀察寶寶的症狀、食慾及活動力，相信可以順利度過病程。

另外很重要的是居家安全，這個時期的寶貝好奇心旺盛又精力充沛，生活環境的安全是相當重要的，要注意誤食異物及藥物、尖銳物品刺傷、熱水燙傷、高處跌落等等，相關安全裝置的設置法規也可以參考；孩子進入小一的學齡階段，媽媽的陪伴、鼓勵、和笑容永遠是孩子們最好的教材！