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歡慶「臺灣女孩日」Girls Hooray 無可取代！　校園新詩徵文比賽

文 / 衛生福利部社會及家庭署 提供

10月11日，是聯合國「國際女童日」，也是「臺灣女孩日」！為響應聯合國「國際女童日」重視女孩、投資女孩的精神，衛生福利部社會及家庭署今（109）年以「Girls Hooray！ 無可取代」為主題，於9月8日至10月5日舉辦臺灣女孩日校園新詩徵文比賽，邀請兒童、少年及社會各界一同關注女孩權益，歡迎女孩、男孩踴躍投稿、勇敢發聲！

歡慶「臺灣女孩日」Girls Hooray 無可取代！校園新詩徵文比賽獎金等您拿!! 圖／衛生福利部社會及家庭署 提供
歡慶「臺灣女孩日」Girls Hooray 無可取代！校園新詩徵文比賽獎金等您拿!! 圖／衛生福利部社會及家庭署 提供

女力日盛的世代，女性的影響力在許多領域已嶄露頭角，然而社會仍存在不利女孩發展的各種性別刻板印象，衛福部社會及家庭署於今年9月陸續展開「臺灣女孩日」系列活動，首波活動「校園新詩徵文比賽」已於9月8日開始徵件，鼓勵國小3年級以上到國、高中職學生參與新詩創作，期藉此引導兒童及少年思考女孩權益議題，使臺灣女孩日的精神藉由文字匯聚成為力量。

新詩主題以「臺灣女孩日」投資女孩、培力女孩的精神為核心，抒發對於女孩權益及女孩勇敢實現自我、突破性別刻板印象等議題的觀察、看法及感受，題目由參賽者自訂，本次賽事並邀請到新詩領域的作家擔任評審，由參賽者將新詩作品上傳至數位投稿專區（http://udncollege.udn.com/5672/），評選分為初審與複審兩階段，於參賽組別各選出5名優選，4組共計20名，獲獎人可得獎金2,000元及獎狀1只，得獎作品將於10月20日公告於衛生福利部社會及家庭署FB粉絲專頁以及聯合學苑官網上。

臺灣女孩日的活動宗旨為保障及落實女孩權益，並支持女孩積極挑戰刻板印象，以行動及發聲成就一個更為性別平等的世界。衛生福利部社會及家庭署邀請您，讓我們一起為女孩權益努力！活動資訊：http://udncollege.udn.com/5672/

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