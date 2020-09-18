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不談愛情改談荷包？鄉民奶爸我是小生超專業，教你「這樣買」尿布最省！

聯合線上 / 陳愷苓

「阿爸的生活其實很樸實無華，下班搬尿布，回家包尿布。」
資深鄉民作家「我是小生」時常在PTT上分享感情觀，超有共鳴的文字總是吸引大批粉絲推崇，而從愛情專家轉型鄉民奶爸，育有一子的小生更時常分享獨特的爸爸經，原來婚後想維持熱戀情趣，關鍵竟然是新手爸媽每天得面對的「尿布時光」。是的，今天小生不只談感情，更要告訴大家美式賣場於9/27前的「獨家尿布省錢攻略」每箱特價現省100元！幫大家找回婚後熱戀感外，更顧好荷包。

資深鄉民作家我是小生近日分享美式賣場尿布選購、省錢攻略，引起網友熱烈回響。 圖／翻攝自我是小生粉絲團 提供
資深鄉民作家我是小生近日分享美式賣場尿布選購、省錢攻略，引起網友熱烈回響。 圖／翻攝自我是小生粉絲團 提供

「是什麼讓臉紅的小情趣從日常消失了？我想，是薏仁茶葉蛋口味的大便。」前陣子小生在臉書上的尿布文一發，立刻就引來大批網友認同分享。沒錯，畢竟夫妻間的小情趣就是建立在這些平凡小細節沒錯。特別是養小孩真的很貴，挑尿布不僅要比CP值、舒適度也是超重要。小生也分享自己平常都會選擇幫寶適一級幫黏貼型尿布。原因很簡單，「幫寶寶舒適，其實就是讓爸媽舒服啊。」只能說，小生這句話完全戳中新手爸媽啊！會選擇這款尿布，除了因為它是日本製的360度透氣尿布款式之外，防漏側邊密合度、透氣度也比一般尿布好，不用擔心寶寶外漏造成的屎尿之災，加上連腰圍都有透氣孔，堪稱床單和紅屁屁救星。

日本製的幫寶適一級幫尿布，此次賣場特價的尺寸從S至XL都有，是新手爸媽的好幫手。 圖／翻攝自我是小生粉絲團 提供
日本製的幫寶適一級幫尿布，此次賣場特價的尺寸從S至XL都有，是新手爸媽的好幫手。 圖／翻攝自我是小生粉絲團 提供

幫寶適一級幫尿布防漏、透氣、夏天不怕悶熱紅屁屁和尿布疹。 圖／翻攝自我是小生粉絲團 提供
幫寶適一級幫尿布防漏、透氣、夏天不怕悶熱紅屁屁和尿布疹。 圖／翻攝自我是小生粉絲團 提供

當然啦，尿布這種東西，看網友們的評價最直接。除了逼近五顆星的一致好評之外，大家紛紛表示「吸水力強透氣又好，唯一推薦。」「小孩睡過夜必備，比較不容易尿布疹。」看完討論同時也發現，原來這款日本製的幫寶適一級幫黏貼型尿布也是許多人送新手媽媽的禮物首選呢。

網友爸媽在臉書好市多社團中分享尿布使用心得。 圖／翻攝自我是小生粉絲團 提供
網友爸媽在臉書好市多社團中分享尿布使用心得。 圖／翻攝自我是小生粉絲團 提供

畢竟一個小寶寶平均每年要用掉2000多片尿布，想要生活有品質又不傷荷包，趁優惠時機購入尿布確實是高CP值的最佳選擇。9/14至9/27前，不管是在線上、實體賣場購入，每箱都有折價100元的優惠！為了小情趣，為了指甲縫裡不要有孩子的便便味，不如快趁這機會多囤兩箱幫寶適吧。

小生最後也提醒大家，如果不想人擠人，線上購物也可以購買到這款日本製的幫寶適喔。

這裡買：https://lihi1.com/29Dzb

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