秋風起膝蓋痛又不給力 治療師教三招運動一路通「關」

隨著天氣轉涼，一位中年男子一早起床就感覺右側膝關節又痛又僵硬，通常活動之後疼痛及僵硬感會減少，但晚上疼痛感又增加，讓他困擾不已，有時甚至不敢多運動，就醫檢查才發現是退化性關節炎。物理治療師黃富明指出，切勿因為膝蓋痛就不敢運動，想緩和膝蓋痛，平時可多做三招規律運動，還能減少復發。若實在很痛，還是建議盡早就醫診斷，接受適當治療。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室黃富明物理治療師指出，患者來接受治療時，右側膝蓋確實有腫脹的現象，加上疼痛與僵硬。除了年紀大的因素之外，這位患者因工作所需，經常要搬重物，且經常要走與站，因此是退化性關節炎引起膝蓋痛的好發族群。其他的好發族群還包括，停經後的女性，體重過重者，膝關節曾經外傷者及關節受力不平均者，例如，X型腿與O型腿。

在治療上，黃富明物理治療師指出，就醫診斷評估後，患者可接受冰敷、電療、熱療、超音波、儀器治療、徒手治療及肌力訓練等治療。在治療新趨勢方面，則可接受吃藥、體外震波、玻尿酸注射及PRP（組織修復生長因子注射療法）。由於膝關節退化為不可逆，不治療，症狀只會更加嚴重，誰都不想最終只能走到開刀置換人工關節之路。

在接受治療的同時，黃富明物理治療師並示範三招能緩和膝蓋痛與減少復發的規律運動，建議每回做20-25次，一天做三回，可左右交替重覆動作。

第一招【腿伸直抬高訓練】，平躺，大腿抬高於45度，撐15-20秒，可訓練大腿前側。

第二招【終端伸直運動】，平躺，膝蓋微彎，膝窩下放毛巾捲，接著伸直膝蓋，撐15-20秒，可訓練大腿前側。