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全國古蹟日本周末登場 各縣市同步舉辦主場在台南
全國古蹟日響應2020年「歐洲遺產日」的主軸「遺產與教育」，將主題定焦為「遺產教育行動，翻轉與創新」，以再造歷史現場專案計畫場域精神、各縣市文化資產的特色為核心，串連各縣市政府在9月19、20日同步舉辦古蹟日活動。
文化部文化資產局長施國隆表示，有16個縣市共同舉辦全國古蹟日活動，在9到10月期間陸續推出文資小旅行、文資小學堂、老屋影像徵件、實境解謎遊戲、藝術體驗教室、現地走讀、花磚彩繪、剪花藝術研習工作坊及戲劇表演等系列體驗教育活動，讓民眾有親近古蹟的機會，顯現全國連線、齊力守護文化資產行動的意義。
今年全國古蹟日主場活動在台南，主題展「咕嘰古蹟」在9月19日到10月28日於成功大學未來館2樓展出，利用兼具知識性與趣味的遊戲情境，帶大家走入「未來教室」。施國隆說，台南的無形文化資產是各縣市第一，有形文化資產除了故宮文物之外，台南也居首。
高雄市則以「山與海的跨域綺想」為主軸，以再造歷史現場「興濱計畫」及「見城計畫」為基地出發走入歷史場域，規畫海線哈瑪星及山線左營、岡山、旗山等行程，宣揚文資保存的價值。
嘉義縣以文化路徑的概念結合鄒族傳統狩獵文化，透過實地體驗活動讓參與學員了解鄒族文化，包括獵場取得方式、禁忌、狩獵、工具等知識與技能。嘉義市則是提供「木育生活實驗場」，以「木都文化理解」為基底，並以「嘉義舊監獄」為主要活動場域，搭配「舊監故事展示」。雲林縣選定北港鎮結合活動，以水為本，強調生生不息、永無止盡的傳承與創新，透過策展、市集、導覽、與水相關的DIY、工地展等，以體驗形式傳遞在地藝文特色。
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