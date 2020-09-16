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沒看說明書 OL香港腳沒治好連手也遭殃

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
治療香港腳和灰指甲相關的藥品有很多種，每一種的用法、用量都不太一樣。記者楊雅棠／攝影
治療香港腳和灰指甲相關的藥品有很多種，每一種的用法、用量都不太一樣。記者楊雅棠／攝影

25歲的上班族陳小姐，每天著褲襪、踩著高跟鞋，腳整天悶著成為黴菌很好的孳生環境，因此長了灰指甲。因為覺得害羞，便自行到藥局買藥，也不敢諮詢藥師，回家後也未依照說明書用藥，還用手去摳抓，沒想到兩、三個月後連手也長了灰指甲，且指甲黃黃綠綠的顏色越來越明顯，甚至出現皮屑，讓她不敢出門和朋友聚會，連心儀對象的邀約也只能放棄。

北市聯醫陽明院區藥師蘇柏名提醒，使用藥物治療香港腳或灰指甲一定要依照說明書或諮詢藥師用藥，並完成整個療程才能痊癒。

台灣氣候潮濕，一不小心黴菌就上身，除了灰指甲，香港腳也是常見的黴菌傳染疾病。蘇柏名表示，許多人罹患香港腳，手再去摸腳，也導致手也得到灰指甲；甚至有些爸媽罹患香港腳，手摸腳後沒有注意手部清潔與乾燥，就觸摸家中的嬰兒，導致小朋友罹患股癬。

蘇柏名表示，香港腳和灰指甲雖非致命疾病，但可能影響生活品質和外觀，長期不治療甚至影響社交和心理。治療灰指甲和香港腳有外用及口服用藥，一般民眾常到社區藥局自行購買外用藥品，但由於療程較長，民眾容易失去耐心，或是看到有一點成效便自行停藥。

他提醒，香港腳和灰指甲一定要走完療程，否則菌絲可能一直存在皮膚深層，反覆復發；以灰指甲為例，手部的療程通常需要6個月、腳部則需9至12個月。

另外，許多民眾罹患香港腳或灰指甲，卻塗錯藥，例如誤以為「小護士」藥膏或碘酒有殺菌效果，但蘇柏名說，這些都沒有殺除黴菌的成分，且塗了厚重的藥膏再穿鞋襪，反又使患部悶住更不易痊癒；或有民眾聽信偏方使用蒜泥塗抹患部或是浸泡生薑水，也反而刺激皮膚，使患部情況越來越糟。

衛福部食藥署藥品組科長楊博文則表示，治療香港腳和灰指甲相關的藥品有很多種，每一種的用法、用量都不太一樣，使用前一定藥詳閱說明書。

用藥前則要先用溫水及棉片小心清洗患部，並保持患部乾燥後，才開始使用藥膏；灰指甲則可以先用銼刀把感染部位磨平再使用藥膏，讓藥物更好吸收。

蘇柏名提醒，避免黴菌感染，最重要的是注意個人腳部乾燥與衛生，尤其必須穿皮鞋或高跟鞋較不透氣鞋種上班的民眾，可以在辦公室多準備一雙平底透氣鞋或襪子，隨時替換，讓腳部保持通風乾燥。使用外用藥超過三個月仍沒有改善，則一定要到醫療院所就醫；若長期使用口服抗黴菌藥物，則要定期檢查肝功能。

香港 黴菌 高跟鞋

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