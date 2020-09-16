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台北國際旅展10月底登場！規模縮水三分之一、航空業首度缺席

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
2020 ITF 台北國際旅展即將於10月30日至11月2日，一連四天在台北南港展覽館登場。記者邱瓊玉／攝影
2020 ITF 台北國際旅展即將於10月30日至11月2日，一連四天在台北南港展覽館登場。記者邱瓊玉／攝影

「2020 ITF 台北國際旅展」即將於10月30日至11月2日，一連四天在台北南港展覽館登場，已是今年疫情下全台規模最大的旅展。不過受到疫情影響，台灣觀光協會秘書長羅瓊雅表示，今年實際參展攤位約1000攤，相較於前年1700多攤，規模約縮小三分之一，其中航空業、各國國家館以及部分旅行業首度缺席，這也是近三年來，規模最小的一次。

羅瓊雅說，今年規模縮小，不過仍有200多個單位，超過20個國家地區參展；另今年也以「為觀光人打氣」為號召，邀請民眾一同進展場，為觀光業者加油打氣；往年參展人次約30多萬人，也希望今年人潮不受影響。

為提振國內觀光產業士氣，台北國際旅展今年攜手國內旅行社、觀光飯店、遊樂園業者推出為期三個月的線上旅展，為實體旅展暖身布局。主辦單位台灣觀光協會今則正式對外宣布2020台北國際旅展將於10月30日在南港展覽館登場。

羅瓊雅說，今年旅展雖然縮水，但為了吸引民眾參加，擴大活動體驗區的內容，包括舉辦「旅遊論壇」，探討「與疫情共存的時代」，更首次舉辦「旅遊沙龍」，請來專家學者以及旅遊達人，共同討論對住宿、遊程、運動、親子等特殊主題的想像。此外，還有吉祥物大遊行、吉祥物見面會等，炒熱現場氣氛。

不過羅瓊雅也說，今年受到疫情影響，不少廠商預算縮水，再加上邊境嚴管，無法來台，今年展區規模縮水三分之一，其中南港展覽館4樓的展場今年確定收掉；此外，像是民眾最愛的日本館、韓國館等，今年也都縮水，其中日本館由往年的150攤，縮水為45攤，韓國館去年結合觀光文化大展，有68攤之多，今年則只有20攤。

羅瓊雅說，希望疫情趕快過去，讓產業真正復甦，明年就能恢復正常。

觀光局主秘林佩君表示，今年台北國際旅展很特別，包含像是虛實整合，除了有線上平台，也在疫後舉辦最大實體旅展；在後疫情時代，今年旅展也是台灣邁向疫後新旅遊常態很好的起點，尤其是疫情下，很多國際大型旅展都取消辦理，但只有台灣做到，也讓全球看見，台灣不只是防疫大國，也是觀光大國。

旅展 疫情 韓國

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