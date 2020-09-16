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想考森林護管員得會騎擋車 負重20公斤跑1000米

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
招考森林護管員術科測驗，實地騎乘150C.C.循環檔機車。圖／東勢林區管理處提供
招考森林護管員術科測驗，實地騎乘150C.C.循環檔機車。圖／東勢林區管理處提供

為加強山林守護，東勢林區管理處將於10月24日招考9名約僱森林護管員，必須通過兩階段測驗，其中一項術科測驗，得背起20公斤重物，在9分30秒內跑完1000公尺，另外還得會騎擋車，新僱人員月薪30030元起跳。

東勢林區管理處10月24日將招考9名約僱森林護管員，原住民族應錄取至少3名，負責森林護管、林野巡視及林業相關工作。新僱人員由30030元起支薪，最高可晉至45045元，如服務於山僻地區者，每月依實際派駐服務地點，另提高薪資3068元至11330元不等。

東勢林區管理處指出，招考森林護管員性別不限，但年齡須65歲以下，學歷須高級中等以上學校，森林、植物、測量、地政、資訊、園藝、綜合農業等相關科系畢業，或具有公務人員普通考試林業技術或水土保持工程類科應考資格者；如具原住民族身分僅須高級中等以上學校畢業，就讀科系不限。

東勢林區管理處表示，森林護管員將來要在第一線從事森林保護的工作，因此需身心健康、體格健壯、無不良紀錄、能耐勞苦、勝任高山地區林野工作，並領有重型機車駕照，能騎乘150C.C.以上循環檔機車者。

招考分兩階段進行，第一階段術科測試，須通過實地騎車150C.C.擋車及負重20公斤背包，於9分30秒內跑完1000公尺，其中負重跑走是考體力，有練通常會過，但騎擋車相對困難，每年都有報考人在擋車這關被刷下來，通過第一階段，才可進入第二階段考筆試及口試。報名日期自9月14日至10月5日止，歡迎資格符合者踴躍報考。

招考森林護管員術科測驗，實地騎乘150C.C.循環檔機車。圖／東勢林區管理處提供
招考森林護管員術科測驗，實地騎乘150C.C.循環檔機車。圖／東勢林區管理處提供
招考森林護管員術科測驗，得背起20公斤重物，在9分30秒內跑完1000公尺。圖／東勢林區管理處提供
招考森林護管員術科測驗，得背起20公斤重物，在9分30秒內跑完1000公尺。圖／東勢林區管理處提供
招考森林護管員術科測驗，得背起20公斤重物，在9分30秒內跑完1000公尺。圖／東勢林區管理處提供
招考森林護管員術科測驗，得背起20公斤重物，在9分30秒內跑完1000公尺。圖／東勢林區管理處提供

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