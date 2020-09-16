求子8年喜得龍鳳胎 靠中藥針灸養肥子宮內膜

仇小姐子宮內膜太薄，先生又有寡精症，好不容易取精，僅存2顆胚胎，但治療多年都無法順利植入。經中醫針灸、中藥，她子宮內膜順利增厚，歷8年終於生下雙胞胎團團圓圓。

台北醫學大學附設醫院生殖醫學科主治醫師王呈瑋今天在記者會分享，仇小姐29歲和丈夫結婚多年卻膝下無子，檢查後發現丈夫江先生精液中每1c.c的精蟲數量低於1500萬隻，確診為「寡精症」。

江先生說，為了完成生子夢想，他與太太在其他醫院各做了3次取精、取卵手術並做出珍貴的胚胎。歷經6年時間，他們植入胚胎6次，加上計畫植入卻因內膜環境不佳取消的次數，總計超過20次，吃藥、打針、承受副作用等，「辛苦不是外人所能想像」。

王呈瑋說，仇小姐本身有子宮內膜過薄問題，子宮內膜的健康是影響受孕重要指標。因受孕過程，精子和卵子在輸卵管中結合成受精卵，著床在子宮內膜並成長為胎兒。子宮內膜就像是滋養的泥土是胚胎能夠順利成長的溫床。如果內膜太薄受孕就不易。

仇小姐為了增厚子宮內膜在其他醫院接受雌激素等荷爾蒙治療長達6年，但子宮內膜厚度都沒起色，僅剩的2顆胚胎只能持續冷凍在冰櫃無法植入。

後來仇小姐上網查資料，決定到北醫附醫治療，一開始不孕症團隊也是努力嘗試各種方法，除了吃藥，甚至嘗試泡腳，看能不能促進血液循環，有助加厚子宮內膜。但都沒有效果，決定求助中醫展開中西整合治療。

北醫附醫傳統醫學科婦科主任陳玉娟在記者會表示，為了墊厚病人子宮內膜，傳統醫學科根據病人體質訂定荷爾蒙治療計畫，包含一週2次的針灸、薰臍、客製化中藥湯劑等。

治療第3個月，仇小姐陸續出現青春痘、經前症候群等賀爾蒙治療反應，月經量更明顯增多，呈現子宮內膜逐漸增厚跡象，之後接連3個月，子宮內膜厚度愈來愈穩定。挑定適當時機植入胚胎，也順利著床，成功孕育龍鳳胎。

歷經多年辛苦才得一雙兒女，仇小姐說，他們為小孩取名「團團」、「圓圓」，因一直很想生小孩，且一切得來不易。看到小孩出生，過去的辛苦就不算什麼。

陳玉娟說，中醫除了可以幫助受孕，也可以解決孕期困擾。如仇小姐初期害喜很嚴重，後來又因為過勞宮縮嚴重，孕程後期住院50幾天，透過中西共同照護，可以緩解孕期不適，胎兒也順利撐到接近足月才生產，結束長達8年的求子路。

江先生表示，很希望把親身經驗跟眾多不孕夫妻分享，他們嘗試多年，也在外院想嘗試中西合治，但沒有得到很多幫忙。但在北醫附醫看到有希望的未來，也順利得子，非常感恩。

陳玉娟表示，求子的夫妻不要輕言放棄，且不要只覺得是太太的責任，先生也應該一起接受治療，臨床上常看到太太來就醫，先生就在旁玩手機、打電動，應該一起治療、彼此鼓勵。