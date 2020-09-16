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求子8年喜得龍鳳胎 靠中藥針灸養肥子宮內膜

中央社 / 台北16日電

仇小姐子宮內膜太薄，先生又有寡精症，好不容易取精，僅存2顆胚胎，但治療多年都無法順利植入。經中醫針灸、中藥，她子宮內膜順利增厚，歷8年終於生下雙胞胎團團圓圓。

北醫學大學附設醫院生殖醫學科主治醫師王呈瑋今天在記者會分享，仇小姐29歲和丈夫結婚多年卻膝下無子，檢查後發現丈夫江先生精液中每1c.c的精蟲數量低於1500萬隻，確診為「寡精症」。

江先生說，為了完成生子夢想，他與太太在其他醫院各做了3次取精、取卵手術並做出珍貴的胚胎。歷經6年時間，他們植入胚胎6次，加上計畫植入卻因內膜環境不佳取消的次數，總計超過20次，吃藥、打針、承受副作用等，「辛苦不是外人所能想像」。

王呈瑋說，仇小姐本身有子宮內膜過薄問題，子宮內膜的健康是影響受孕重要指標。因受孕過程，精子和卵子在輸卵管中結合成受精卵，著床在子宮內膜並成長為胎兒。子宮內膜就像是滋養的泥土是胚胎能夠順利成長的溫床。如果內膜太薄受孕就不易。

仇小姐為了增厚子宮內膜在其他醫院接受雌激素等荷爾蒙治療長達6年，但子宮內膜厚度都沒起色，僅剩的2顆胚胎只能持續冷凍在冰櫃無法植入。

後來仇小姐上網查資料，決定到北醫附醫治療，一開始不孕症團隊也是努力嘗試各種方法，除了吃藥，甚至嘗試泡腳，看能不能促進血液循環，有助加厚子宮內膜。但都沒有效果，決定求助中醫展開中西整合治療。

北醫附醫傳統醫學科婦科主任陳玉娟在記者會表示，為了墊厚病人子宮內膜，傳統醫學科根據病人體質訂定荷爾蒙治療計畫，包含一週2次的針灸、薰臍、客製化中藥湯劑等。

治療第3個月，仇小姐陸續出現青春痘、經前症候群等賀爾蒙治療反應，月經量更明顯增多，呈現子宮內膜逐漸增厚跡象，之後接連3個月，子宮內膜厚度愈來愈穩定。挑定適當時機植入胚胎，也順利著床，成功孕育龍鳳胎。

歷經多年辛苦才得一雙兒女，仇小姐說，他們為小孩取名「團團」、「圓圓」，因一直很想生小孩，且一切得來不易。看到小孩出生，過去的辛苦就不算什麼。

陳玉娟說，中醫除了可以幫助受孕，也可以解決孕期困擾。如仇小姐初期害喜很嚴重，後來又因為過勞宮縮嚴重，孕程後期住院50幾天，透過中西共同照護，可以緩解孕期不適，胎兒也順利撐到接近足月才生產，結束長達8年的求子路。

江先生表示，很希望把親身經驗跟眾多不孕夫妻分享，他們嘗試多年，也在外院想嘗試中西合治，但沒有得到很多幫忙。但在北醫附醫看到有希望的未來，也順利得子，非常感恩。

陳玉娟表示，求子的夫妻不要輕言放棄，且不要只覺得是太太的責任，先生也應該一起接受治療，臨床上常看到太太來就醫，先生就在旁玩手機、打電動，應該一起治療、彼此鼓勵。

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