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高麗菜超種「紅燈」警示 今年無登記制度需自行調節

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會農糧署發出高麗菜「紅色」種苗超種警示燈號，且預計今年11月開始，高山與平地的高麗菜產期撞期，且今年沒有高麗菜登記制度，農民應該要自行調節、自負盈虧。本報資料照片
農委會農糧署發出高麗菜「紅色」種苗超種警示燈號，且預計今年11月開始，高山與平地的高麗菜產期撞期，且今年沒有高麗菜登記制度，農民應該要自行調節、自負盈虧。本報資料照片

農委會農糧署發出高麗菜「紅色」種苗超種警示燈號，且預計今年11月開始，高山與平地的高麗菜產期撞期，且今年沒有高麗菜登記制度，農民應該要自行調節、自負盈虧。

去年，農糧署從8月1日開始推動高麗菜登記制度，登記的農民若仍發生失衡，有每公頃有10萬元的耕鋤補貼，每名農民最多可登記兩公頃，還可依農會勘查的實際種植面積，每公頃最多可申請有機質肥料補助3萬元；有登記的農民政府會補貼處理，沒登記的農民就要自負盈虧。

農糧署作物生產組組長陳立儀表示，今年沒有高麗菜登記制度，因此採用育苗量來偵測高麗菜未來的產期與產量；主要是因為去年做高麗菜登記制度效果沒有很好，加上種植登記部分，農民必須要公所或者農民團體所在地登錄，農民認為，這樣多做一次工，登記效果沒有很好，對產銷調節意義就不大。

陳立儀表示，因此，今年改用種苗供應量，從供應菜苗的業者申報，對於掌握整體高麗菜種植狀況會更準確；他也說，種苗出苗量涵蓋率達九成以上，較有公信力，會比種植登記效果好。

他表示，根據現階段的預估，今年11月份，高山與平地耕種的高麗菜產季將會重疊，屆時高麗菜量產，因此才會示警請農民調節。

中部某高麗菜農表示，今年少風雨，除非已經有簽約合作要交貨的通路，否則，此時若多種高麗菜，年底高山平地產期相撞，屆時「穩死ㄟ」，還是保守點為妙。

高麗菜 農民 農糧署

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