PM2.5濃度延後3年達標 環保署：境外傳輸難掌控

行政院上周核定109年至112年空氣汙染防制方案，希望細懸浮微粒（PM2.5）全國年平均濃度112年降到每立方公尺15微克，但環保署104年設定目標為109年PM2.5降到15微克，如今期程整整延後三年。環保署表示，主因是境外傳輸難以掌握，今年目標則是17微克。

環保署104年訂定清淨空氣行動計畫時，以該年PM2.5年平均濃度22微克為基準，預計到109年可減少7微克，達成15微克目標。當時評估分析，境外汙染影響占約43%，境內汙染影響占約57%，因此境外傳輸須減少3微克，境內汙染減少4微克。

環保署空保處長蔡孟裕表示，後來檢討減量規畫時，考量境外傳輸不可掌握，且影響程度不一，納入計畫目標不切實際，因此修改策略方案，第一是剔除「境外傳輸減量」的3微克，第二「境內減量」原本要在109年降低4微克，提前一年到108年完成，並在106年4月報行政院獲核可。

蔡孟裕指出，全國PM2.5年平均濃度去年已降到16.2微克，達成減量目標，受境內汙染影響較大的台中、高雄等測站，濃度降低約6至8微克，受境外影響較大的台東站及恆春站僅改善2微克。

至於今年PM2.5濃度目標，蔡孟裕說，今年預計17微克，雖然去年達到16.2微克，但並非全部都是人為成果，減量占有一定功效，但也有一部分是氣象因素導致，去年也許只是特例，也可能已經是穩定狀態，必須要一至兩年時間觀察氣象條件究竟占多少影響比例，現在要持續觀察今年能否達到17微克目標，或甚至可比去年的16.2微克更低。