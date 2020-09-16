udn金曲預言家 神準預測拿好禮

一年一度的金曲頒獎典禮將於10月3日粉墨登場，現在趕快拿起手機玩預測，填問卷支持你心目中的入圍者！聯合新聞網為了滿足喜愛金曲的粉絲們，今年特別舉辦【udn金曲預言家】活動，即日起只要下載 udn News APP登入參加，小米藍芽耳機、隨身喇叭等大獎免費送！

全球性新冠病毒疫情的影響，今年原定6月的金曲獎頒獎典禮，順延至10月3日在台北流行音樂中心舉行。7月15日入圍名單公布之後，最佳男女歌手獎戰況仍是非常激烈，男歌手有新銳歌手與歌壇老將一起角逐獎項，女歌手更是競爭激烈被視為死亡之組。因此為了滿足歌迷們的期待，聯合新聞網舉辦了預測歌王、歌后線上預言活動，下載 udn News APP 每天都可以參加一次，預測不同的入圍者。

活動自即日起至10月3日止，下載 udn News APP，並開啟選單點選【udn金曲預言家】活動，即可填問卷預測抽小米藍芽耳機或隨身喇叭，每天報到加碼再抽家樂福禮券500元，天天來玩預測，中獎機率越高！

活動步驟 1. 下載udn News APP 2. 開啟並點選「選單」(小提醒：iOS 用戶請點左上方選單、安卓用戶請點右上方輪軸) 3. 參加活動，等待中獎！