快訊

海陸聯合操演膠艇翻覆意外 重傷阿瑪勒中士9時40分離世

彩券發財瘋？墨西哥「空軍一號大樂透」的浪費爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

udn金曲預言家 神準預測拿好禮

聯合新聞網 / 台北訊
圖／聯合線上
圖／聯合線上

一年一度的金曲頒獎典禮將於10月3日粉墨登場，現在趕快拿起手機玩預測，填問卷支持你心目中的入圍者！聯合新聞網為了滿足喜愛金曲的粉絲們，今年特別舉辦【udn金曲預言家】活動，即日起只要下載 udn News APP登入參加，小米藍芽耳機、隨身喇叭等大獎免費送！

全球性新冠病毒疫情的影響，今年原定6月的金曲獎頒獎典禮，順延至10月3日在台北流行音樂中心舉行。7月15日入圍名單公布之後，最佳男女歌手獎戰況仍是非常激烈，男歌手有新銳歌手與歌壇老將一起角逐獎項，女歌手更是競爭激烈被視為死亡之組。因此為了滿足歌迷們的期待，聯合新聞網舉辦了預測歌王、歌后線上預言活動，下載 udn News APP 每天都可以參加一次，預測不同的入圍者。

活動自即日起至10月3日止，下載 udn News APP，並開啟選單點選【udn金曲預言家】活動，即可填問卷預測抽小米藍芽耳機或隨身喇叭，每天報到加碼再抽家樂福禮券500元，天天來玩預測，中獎機率越高！

活動步驟

1. 下載udn News APP

2. 開啟並點選「選單」(小提醒：iOS 用戶請點左上方選單、安卓用戶請點右上方輪軸)

3. 參加活動，等待中獎！

iOS 用戶請點選左上方選單

圖／聯合線上
圖／聯合線上

安卓用戶請點右上方齒輪

圖／聯合線上
圖／聯合線上

延伸閱讀

楊乃文出席活動談入圍金曲心情：不要想太多

王若琳靠熱瑜伽備戰金曲紅毯 將登「城市女聲」獻專場

獨／Hebe之後還有他們 金曲超強表演嘉賓全出列

9m88金曲入圍3項最想得這獎 視高爾宣最大勁敵！

相關新聞

輕颱「紅霞」生成！ 吳德榮：無共伴效應、周六變天鋒面到

中央氣象局發布颱風形成訊息，原位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風紅霞，編號為今年第11號，距離...

3月鳳梨、8月文旦、9月香蕉 農委會收購連3波

香蕉量產導致價跌，農委會連日啟動收購去化作業，屏東、高雄近日收購約二百噸；蕉農說，最近次級蕉價格每公斤二元，政府用五元收...

冷眼集／果賤傷農…哪裡有洞補哪裡 豬農剉咧等？

從香蕉價跌到美豬衝擊，農政單位的「一百零一招」似乎就是補貼收購，結果總是治標不治本，每年都重複「果賤傷農、政府補貼」劇情...

PM2.5濃度延後3年達標 環保署：境外傳輸難掌控

行政院上周核定109年至112年空氣汙染防制方案，希望細懸浮微粒（PM2.5）全國年平均濃度112年降到每立方公尺15微...

udn金曲預言家 神準預測拿好禮

一年一度的金曲頒獎典禮將於10月3日粉墨登場，現在趕快拿起手機玩預測，填問卷支持你心目中的入圍者！聯合新聞網為了滿足喜愛金曲的粉絲們，今年特別舉辦【udn金曲預言家】活動，即日起只要下載 udn News APP登入參加，小米藍芽耳機、隨身喇叭等大獎免費送！

憂高麗菜重演菜賤傷農！下苗超過警戒值 農糧署亮紅燈

除了香蕉、柚子以外，菜金菜土進行「土壤改良」的無限輪迴，今年11月中旬，就會重演高麗菜盛產的景象。根據農委會農糧署統計，...

拉警報！ 中部2期水稻 病蟲害出現攀升趨勢

彰化、南投及台中三縣市水稻陸續進入幼穗形成期至孕穗期，農委會台中農改場調查發現，特定通風較差田區的稻叢，有稻細蟎及褐飛蝨...

秋老虎發威！ 雙北等12縣市高溫炎熱 紫外線小心過量

天氣晴朗炎熱，氣象局表示，今天中午前後台東縣地區，南投縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，加強...

把握好天氣！ 彭啟明：鋒面周六下半天接近

今年11號颱風紅霞今天凌晨在南海生成，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，紅霞清晨的位置在台灣南端...

銀髮族吞嚥難 嗆到恐吸入性肺炎

一名70歲阿嬤近半年來吃東西常嗆到，有時連喝水也嗆咳，家人覺得不對勁而送醫，內視鏡檢查發現，她咽喉肌力不足，造成吞嚥障礙...

健康你我他／中齡謀職人生 挫折頻頻不灰心

一般人年過半百即代表接近退休年齡，即將踏進人生下半場；我卻與眾不同，四十三歳確診罹癌，使我立馬決定退休，提早進入人生下半...

友善失智 新北治療師進偏鄉

衛福部推估國內失智人口逾29萬人，新北市約占4萬人，新北市自去年率全國之先招募10萬名「失智守護天使」，打造公私協力的失...

熱門新聞

月薪破十萬只有牙醫？ 網友揭高薪標準 解密哪些行業賺錢滿滿

寵物飼主要注意 疏忽至寵物釀禍要被罰款

7-11可愛新貨到！「迪士尼口罩掛繩、漫威迷你行李箱真無線耳機」鐵粉必收

大樂透開出頭獎！獎金1億1注獨得 獎落這縣市

碩士畢業卻找嘸頭路！ 她嘆：到底怎樣的工作才被允許？

結束13年歷史！「薇閣新竹館」9月17日停業 網友：回憶沒了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。