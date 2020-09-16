聽新聞
test
0:00 / 0:00
憂高麗菜重演菜賤傷農！下苗超過警戒值 農糧署亮紅燈
除了香蕉、柚子以外，菜金菜土進行「土壤改良」的無限輪迴，今年11月中旬，就會重演高麗菜盛產的景象。根據農委會農糧署統計，9月上旬，育苗場供應農民種植高麗菜數量為598萬株，已經超過警戒值540至600萬株，農委會發出高麗菜「紅色」種苗超種警示燈號，請農民「麥擱種啊！」
根據農委會農糧署統計，9月上旬，育苗場供應農民種植甘藍數量為598萬株(紅色燈號)，已屆超種臨界值，今年宜蘭地區高冷地高麗菜第3期持續種植，加上入秋以後，平地因夜溫漸涼，部分農民團體或販運商，已在中部沿海地區大面積契作，若無天然災害影響，11月中旬將有兩個產區集中採收情形，請農民農友謹慎評估種植風險。
至於大白菜，9月上旬結球白菜供苗量251萬株(黃色燈號)，仍在農糧署的警戒值範圍以下。
高麗菜生長期約70天，每公頃種植3萬株種苗，每旬都會發出警示燈號，超種警戒值為540萬株，390萬株以下為綠色燈號，390至540萬株為黃色燈號，540至600萬株為紅色燈號，600萬株以上為紫色燈號。
農糧署的高麗菜育苗警示從今年8月底開始發出，當時的育苗場供應農民的高麗菜出苗量為542.9萬株，已比近五年百分比多10%，也以紅色燈號示警。
北農總經理翁震炘表示，以北農末端消費地來說，現階段高麗菜的到貨量仍屬正常，美蔫都還供應接近300公噸，這時間點是高山高麗菜供應，平地因為天熱，現階段才在下苗耕種，要到11月份平地高麗菜收成後，屆時才會加入供應行列。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言