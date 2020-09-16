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憂高麗菜重演菜賤傷農！下苗超過警戒值 農糧署亮紅燈

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
根據農委會農糧署統計，9月上旬，育苗場供應農民種植高麗菜數量為598萬株，已經超過警戒值540至600萬株，農委會發出高麗菜「紅色」種苗超種警示燈號。本報資料照片
根據農委會農糧署統計，9月上旬，育苗場供應農民種植高麗菜數量為598萬株，已經超過警戒值540至600萬株，農委會發出高麗菜「紅色」種苗超種警示燈號。本報資料照片

除了香蕉、柚子以外，菜金菜土進行「土壤改良」的無限輪迴，今年11月中旬，就會重演高麗菜盛產的景象。根據農委會農糧署統計，9月上旬，育苗場供應農民種植高麗菜數量為598萬株，已經超過警戒值540至600萬株，農委會發出高麗菜「紅色」種苗超種警示燈號，請農民「麥擱種啊！」

根據農委會農糧署統計，9月上旬，育苗場供應農民種植甘藍數量為598萬株(紅色燈號)，已屆超種臨界值，今年宜蘭地區高冷地高麗菜第3期持續種植，加上入秋以後，平地因夜溫漸涼，部分農民團體或販運商，已在中部沿海地區大面積契作，若無天然災害影響，11月中旬將有兩個產區集中採收情形，請農民農友謹慎評估種植風險。

至於大白菜，9月上旬結球白菜供苗量251萬株(黃色燈號)，仍在農糧署的警戒值範圍以下。

高麗菜生長期約70天，每公頃種植3萬株種苗，每旬都會發出警示燈號，超種警戒值為540萬株，390萬株以下為綠色燈號，390至540萬株為黃色燈號，540至600萬株為紅色燈號，600萬株以上為紫色燈號。

農糧署的高麗菜育苗警示從今年8月底開始發出，當時的育苗場供應農民的高麗菜出苗量為542.9萬株，已比近五年百分比多10%，也以紅色燈號示警。

北農總經理翁震炘表示，以北農末端消費地來說，現階段高麗菜的到貨量仍屬正常，美蔫都還供應接近300公噸，這時間點是高山高麗菜供應，平地因為天熱，現階段才在下苗耕種，要到11月份平地高麗菜收成後，屆時才會加入供應行列。

高麗菜 農民 農糧署

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