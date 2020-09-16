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拉警報！ 中部2期水稻 病蟲害出現攀升趨勢
彰化、南投及台中三縣市水稻陸續進入幼穗形成期至孕穗期，農委會台中農改場調查發現，特定通風較差田區的稻叢，有稻細蟎及褐飛蝨聚集危害，且監測數據顯示二化螟成蛾數量有攀升的趨勢，提醒農民須盡早防範。
台中農改場表示，正確的施藥時機是病蟲害防治成敗的關鍵。稻細蟎棲息於水稻葉鞘內，隨水稻生育向上遷移危害，並可藉由風力傳播，除造成水稻生育受阻，更會傳播葉鞘腐敗病孢子，使得水稻葉鞘出現褐色病斑、抽穗異常、穀粒褐化及不稔實等病變。
台中農改場表示，褐飛蝨的成、幼蟲則偏好成群聚集水稻基部及中段吸取稻液危害，受害輕者基葉黃化，重者全株枯萎、倒伏，造成「蝨燒」現象。
因此農民可檢視稻叢基部，若發現每叢水稻的飛蝨數量達5隻時，應即刻進行防治。此外，二化螟成蛾大量發生7至10天後，初孵化幼蟲鑽入稻株葉鞘取食，為防治二化螟的關鍵時間，若延誤施藥，幼蟲蛀入莖桿危害，將出現白穗症狀。
農委會台中農改場副研究員廖君達說，稻細蟎需在孕穗期前進行防治，農民可選用4%培丹粒劑、6%培丹粒劑或9%培丹粒劑進行防治。
至於對於褐飛蝨的防治，農民可選用下列藥劑進行防治，包括：10% 氟尼胺水分散性粒劑 2000 倍、10% 賽速安水溶性粒劑4000倍、16%可尼丁水溶性粒劑3000倍、25%派滅淨可濕性粉劑1500倍或20%達特南水溶性粒劑3000 倍等。有關二化螟防治藥劑，可選用6%培丹粒劑、50%撲滅松乳劑1000倍或50%培丹水溶性粉劑1000倍等。
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