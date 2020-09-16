把握好天氣！ 彭啟明：鋒面周六下半天接近

今年11號颱風紅霞今天凌晨在南海生成，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，紅霞清晨的位置在台灣南端的南南西方約1050公里處，也就是菲律賓馬尼拉的西南邊約330公里處，以每小時13公里向西北西移動，預估周五登陸越南。

他說，由於距離台灣實在遙遠，影響非常的輕微，只有今晚起東南部受颱風很外圍環流影響轉為陰短暫雨，其餘各地都還維持典型夏季天氣，午後山區有局部雷陣雨的天氣。

目前台灣仍受到太平洋高壓影響，各地非常穩定，昨天高溫許多地方都已經到33-37度，台北市也突破35度，今天可能更熱一點，有機會到36度，外出務必要防曬防中暑。

彭啟明說，各地也明顯轉熱，雖然早晚已經沒像7月那麼熱，但中午高溫和早晚的落差頗大，這種秋老虎的天氣有時會非常的猛烈。午後靠山區依然有午後雷陣雨發展，有戶外活動務必要留意天氣的變化。

類似很穩定的天氣，將會持續到周四，周五開始台灣附近的雲量增多，周六鋒面逐漸接近，彭啟明說，目前這道鋒面正位於長江流域附近，預計周六下半天接近，周六深夜到周日台灣北部及東半部將轉陣雨的天氣，將會持續到下周一，接下來東北風增強，溫度會有幾天稍降一些，會較為舒服，有點秋高氣爽的感覺。

這兩天大氣穩定，陽光又很強，西半部大氣光化反應明顯，臭氧濃度在午後都偏高，提醒敏感族群稍微留意即可，減少戶外長期滯留時間。