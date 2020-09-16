紅霞颱風生成！ 吳德榮：無共伴效應、周六變天鋒面到

中央氣象局發布颱風形成訊息，原位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風紅霞，編號為今年第11號，距離鵝鑾鼻南南西方約1040公里，預測向西北西方向移動，對台灣無影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，輕颱紅霞預測向西北西，通過海南島南方海面，直奔越南，對台無影響。

至於是否會有紅霞環流或其外圍環流，與鋒面交互作用而產生的共伴效應，且帶來大量降水？吳德榮說，由於周五其外圍水氣匯入台灣附近時，鋒面尚未南下；周六鋒面抵達台灣時，紅霞又已登陸越南，兩者相距太遠；故不致有共伴效應在台灣發生。

今天至周五鋒面由華中移出，並逐日南移至北部海面，台灣附近盛行溫暖的偏南風。今、明兩天各地晴朗穩定，近午因紫外線強而感炙熱，各地區最高氣溫升至36度以上，為秋老虎的天氣型態。

午後山區雖有局部短暫陣雨或雷雨的機率，但範圍逐日減小、強度逐日減弱。今天北部24至36度、中部23至37度、南部23至37度、東部23至37度。

他說，周五紅霞颱風外圍輸入的水氣增多，雲量略增；大氣不穩定度提高，山區午後有局部陣雨或雷雨，並擴展至部分平地。

周六、周日鋒面南下，北台天氣轉涼，其他地區也略下降；北部、東半部有局部陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後的機率較高；有較大雨勢。

下周一、周二鋒面東移，天氣好轉；花東仍有局部短暫陣雨，中南部山區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率；各地白天氣溫回升、早晚偏涼。