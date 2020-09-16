蒜頭漲到不像話 高嘉瑜：中秋烤肉能夠沒有蒜頭嗎？

蒜頭價高漲，民進黨立委高嘉瑜昨晚間在臉書發文指出，她手上一包蒜頭要300元，她超愛吃蒜頭，無蒜不歡，最近蒜頭真的漲到不像話，中秋烤肉能夠沒有蒜頭嗎，吃香腸能夠沒有蒜頭嗎？

高嘉瑜說，這幾天雲林縣調查站都在查「蒜蟲」，因為全台9成以上是雲林蒜，其他仰賴進口，國人一年蒜頭的需求量是6萬公噸，國產約有4萬5千公噸，差1萬多公噸由進口蒜補足，今年進口量是去年同期兩成，除因疫情產量減少，也因根部帶土邊檢不合格遭卡關。

高嘉瑜表示，有心人士若藉此囤積、炒作蒜價，就會造成蒜價大漲，最新價格西螺果菜市場蒜頭、蒜仁批發價上價每台斤333.4元、中價250元。也請農委會、公平會、調查局儘速揪出黑心蒜蟲，讓蒜農安心耕作，讓大家開心吃蒜。