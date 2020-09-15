新冠肺炎疫情、無法承租土地 薇閣新竹館17日熄燈
WeGo薇閣精品旅館新竹館稍早在臉書公告，將於17日結束營業，消息來的突然，讓不少網友感到惋惜，紛紛留言「美好時光飛逝……」、「好可惜」、「老公你的休息站沒了」。
WeGo薇閣精品旅館新竹館今天於臉書PO文指出，因新冠肺炎疫情及無法繼續承租土地影響，新竹館將在17日結束營業，為保障票券消費顧客權益，請民眾於109年10月6日前攜帶信託票券至櫃檯辦理退費；而旅展販售的聯合休息或住宿券與薇閣卡會員點數部分，仍可於薇閣大直、林森館使用。
WeGo薇閣精品旅館新竹館於2006年開幕，由於地點位於新竹市鬧區，周邊有市政府、市議會、警察局、舊新竹地方法院，當時成為一大話題，在今天宣布熄燈前，新竹館13日還在臉書PO文推出優惠活動。
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