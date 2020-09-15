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58歲油漆師傅真「肩」苦！醫生：暖身+3不肩痛不上身
58歲翁姓油漆師傅從業30多年出現職業傷害，右肩旋轉肌韌帶斷裂，今年5月手術後復健，右手仍難以舉高，經向中山醫學大學附設醫院職業醫學科門診認定為職業病，申請到勞保職業傷病給付、醫療給付。他經轉介到中山附醫中區職災勞工工作強化中心接受強化訓練計畫，如今右手可抬高到150度，他努力強化肌耐力訓練，力拚今年底返回職場。
陳俊傑建議，民眾要避免旋轉肌袖症候群上身，工作前要做好暖身，可透過肩關節伸展、肩部內縮、外展、外轉等動作，每次停留5秒、約5次，並且做到「三不」，包括一、手抬舉不過肩、不過頭；二、動作不重複，每一小時休息10分鐘；第三、負重勿超量，可分次拿或利用工具等。
陳俊傑說明，旋轉肌袖症候群泛指暖身不夠或長時間抬手過肩、重複動作等，造成旋轉肌群肌腱病變，包含旋轉肌袖肌腱炎、旋轉肌袖撕裂傷及旋轉肌袖斷裂。患者會有肩關節深部刺痛、無法施力、抬重會肩部痛。他累計2008年到去年旋轉肌袖症候群患者，以營造人員如油漆工、泥作工等職業占最多達50%，共27人。
翁姓油漆師傅說，他去年底因右肩疼痛，經復健等都無效，就醫發現是右肩旋轉肌韌帶斷裂，骨科醫師懷疑與工作有關，轉介他向中山醫職業醫學科申請認定職業病，後經由醫師陳俊傑協助申請到勞保職業傷病給付、醫療給付，他已經接受強化訓練2個月，如今右手功能回復80%，他積極接受訓練，拚年底返回職場。
勞動部職安署說明，職安署在全國各地委託與補助醫學中心辦理職業傷病診治中心及職業災害勞工工作強化中心，至今全國設置10家職業傷病防治中心、25家職能復健單位，勞工若有職業傷病診治需求，可就近洽防治中心尋求服務。
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