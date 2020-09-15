58歲油漆師傅真「肩」苦！醫生：暖身+3不肩痛不上身

58歲翁姓油漆師傅從業30多年出現職業傷害，右肩旋轉肌韌帶斷裂，今年5月手術後復健，右手仍難以舉高，經向中山醫學大學附設醫院職業醫學科門診認定為職業病，申請到勞保職業傷病給付、醫療給付。他經轉介到中山附醫中區職災勞工工作強化中心接受強化訓練計畫，如今右手可抬高到150度，他努力強化肌耐力訓練，力拚今年底返回職場。

陳俊傑建議，民眾要避免旋轉肌袖症候群上身，工作前要做好暖身，可透過肩關節伸展、肩部內縮、外展、外轉等動作，每次停留5秒、約5次，並且做到「三不」，包括一、手抬舉不過肩、不過頭；二、動作不重複，每一小時休息10分鐘；第三、負重勿超量，可分次拿或利用工具等。

陳俊傑說明，旋轉肌袖症候群泛指暖身不夠或長時間抬手過肩、重複動作等，造成旋轉肌群肌腱病變，包含旋轉肌袖肌腱炎、旋轉肌袖撕裂傷及旋轉肌袖斷裂。患者會有肩關節深部刺痛、無法施力、抬重會肩部痛。他累計2008年到去年旋轉肌袖症候群患者，以營造人員如油漆工、泥作工等職業占最多達50%，共27人。

翁姓油漆師傅說，他去年底因右肩疼痛，經復健等都無效，就醫發現是右肩旋轉肌韌帶斷裂，骨科醫師懷疑與工作有關，轉介他向中山醫職業醫學科申請認定職業病，後經由醫師陳俊傑協助申請到勞保職業傷病給付、醫療給付，他已經接受強化訓練2個月，如今右手功能回復80%，他積極接受訓練，拚年底返回職場。