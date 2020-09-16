南山人壽活力洋溢講座　協助保戶打造健康人生

新冠肺炎全球肆虐，「健康自主新生活」成了疫後新顯學。南山人壽9月起，展開多場活力洋溢講座，邀請專家分享最新保健常識、如何規劃樂活人生，鼓勵民眾更注意生活作息、增加運動次數，成為國人的健康管理最佳夥伴。

南山活力洋溢講座臺中場於東海大學舉行，擠進滿滿人潮 圖／王祥非 提供

南山人壽活力洋溢講座中部場次，9月12日在臺中東海大學熱鬧登場，吸引許多對健康管理有興趣的民眾報名參加。南山人壽中部地區副總經理郭政斌表示，南山人壽今年6月與遠見合作的調查顯示，疫情發生後，多數民眾更注意生活作息、增加運動次數，並關注健康數值與保險資訊。

郭政斌指出，民眾追求更健康的生活型態，以及透過創新科技的協助，普遍可有效延長健康餘命，好好享受人生。疫情發生提醒民眾應加強自我健康管理，並檢視自身醫療保障是否充裕。南山人壽除致力協助民眾建構完善的保險保障，同時推廣促進健康管理新觀念。

南山人壽近年推出多張具健康管理效果的外溢保險商品，上月推出業界創新健檢型現金回饋外溢保單，保戶每年可依照當年健檢結果，最高可獲得年繳應繳保險費10％的現金回饋。此外南山人壽也持續邀請保戶透過活動參與及運用健康管理工具，積極促進健康，延後理賠發生時機，讓保險的意義與功能，從事後理賠走向事前預防，成就健康人生完整保障。

講座中，除邀請前衛生署長，也是中華捐血運動協會理事長葉金川，分享自己在退休後如何開啟豐富的第二人生的經驗；也邀請禾心物理治療所張勝傑物理治療師，帶領大家簡單運用五招暖身，避免運動傷害，現場民眾跟著實作，不少人雖在冷氣房裡也動出滿身大汗。

南山活力洋溢講座邀請專家分享，透過簡單動作延伸肌群，獲現場保戶熱烈迴響。 圖／王祥非 提供

場外，也安排針對六大認知能力與手腳肌力訓練，所設計開發的遠端訓練體驗，簡單有趣的器材操作、團體活動，及訓練反應力的小遊戲，現場歡笑聲不斷，鼓勵參加講座的保戶身動腦也動，一起活力洋溢。