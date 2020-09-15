快訊

獨／國民黨繼林榮德之後 周錫瑋也不去海峽論壇了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫用口罩9月17日起要有鋼印 未加鋼印可賣到12月中旬

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
食藥署預告，國產平面醫用口罩必須逐片打上鋼印，標示「MD」及「Made In Taiwan」字樣，新制九月十七日上路。報系資料照／記者陳正興攝影
食藥署預告，國產平面醫用口罩必須逐片打上鋼印，標示「MD」及「Made In Taiwan」字樣，新制九月十七日上路。報系資料照／記者陳正興攝影

「加利」將中國大陸製非醫用口罩混入實名制醫用口罩販售，為利民眾辨識，衛福部食藥署今天正式公告，從9月17日起，國產平面一用口罩，皆須逐片以鋼印標示「MD」（Medical Device縮寫）及「Made In Taiwan」，若未標示可依藥事法處新台幣3萬至200萬元罰鍰。

食藥署今於行政院公報資訊網公告「平面式醫用口罩之標示應刊載事項」，正式規定排除標示或宣稱具N95效果的醫用口罩（立體口罩）及專供外銷用的醫用口罩外，包括一般醫用及外科手術口罩都須於口罩本體上且距離邊緣1.5公分內，以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」字樣，且字高不得小於 0.4 公分。

新制於9月17日上路，而原規定9月16日前在國內合法生產的平面式醫用口罩，須全面收回驗章才可繼續販售，公告中則改為可持續販售至12月17日，若此期限前無法賣完，所有庫存須於110年3月16日前全面收回，待地方衛生機關驗章後才可繼續販售。

食藥署今於行政院公報資訊網公告「平面式醫用口罩之標示應刊載事項」。圖／翻攝自行政院公報資訊網
食藥署今於行政院公報資訊網公告「平面式醫用口罩之標示應刊載事項」。圖／翻攝自行政院公報資訊網
食藥署今於行政院公報資訊網公告「平面式醫用口罩之標示應刊載事項」。圖／翻攝自行政院公報資訊網
食藥署今於行政院公報資訊網公告「平面式醫用口罩之標示應刊載事項」。圖／翻攝自行政院公報資訊網

口罩 食藥署

延伸閱讀

台製口罩標示17日上路 市售品可續賣至12月17日

再爆口罩魚目混珠 食藥署長稱「勤達」非國家隊

實名制口罩沒雙鋼印是偽口罩？12/17前是原有存貨

工具機國家隊動起來！7天完成口罩雙鋼印壓花輪

相關新聞

熱帶低壓生成！秋颱「紅霞」有望成形

氣象局表示，今、明兩天台灣東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及其他山...

隔兩年台首現本土霍亂！東部八旬農發病前天曾吃超市蝦

衛福部疾管署今公布，國內現今年首例本土霍亂確定病例，也是時隔兩年台灣首現本土個案，為東部一名80多歲男性農夫，出現腹瀉、...

影／機捷中壢站2028年7月通車 估台北到中壢最快75分鐘

桃園機場捷運2017年3月正式通車，目前終點站為A21環北站。為了路網效能提升將增加A22老街溪站、A23中壢站，分別預...

雨彈來了！ 新北、桃園等12縣市大雨特報

氣象局表示，今、明兩天台灣東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及其他山...

醫用口罩9月17日起要有鋼印 未加鋼印可賣到12月中旬

「加利」將中國大陸製非醫用口罩混入實名制醫用口罩販售，為利民眾辨識，衛福部食藥署今天正式公告，從9月17日起，國產平面一...

銀髮族吞嚥難 「嗆到」非小事 恐致營養不良或肺炎

民眾注意，家中長輩若吃東西常容易嗆到，恐導致營養不良或是吸入性肺炎。一名70歲阿嬤近半年來常出現吃東西時嗆到，家人覺得不...

男性HPV感染率逾9成 曾染菜花發生罹癌風險增九倍

反覆感染人類乳突病毒（HPV）不僅可能對女性致癌，男性也有風險，一生至少一名性伴侶的男性HPV感染率高達91.3％，台灣...

下班注意！對流雲系發展旺盛 新北等12縣市防大雨

中央氣象局今天表示，因對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，傍晚也針對新北市等12縣市發布大雨特報，提醒民眾注意

忙到沒時間運動？購物專家羅聆16場馬拉松經驗：別為自己找藉口

不少人工作忙碌，常抱怨｢如果有時間運動就好了！｣東森購物台購物專家羅聆，除了是螢光幕上的帶貨專家外，同時也是陽光、健美的運動型主播，她以自己16場馬拉松完賽經驗，說｢願意對健康負責任...

植物肉比真肉營養嗎？小心掉入這4個迷思！

許多植物肉廣告雖寫得令人目眩神迷，營養價值似乎無懈可擊，但其飽和脂肪、鈉含量仍因各家產品不同而有差異。此外，對素食者來說，若要以植物肉作為蛋白質來源，仍應注意必須胺基酸攝取是否均勻等問題。

用路人請改道 國道1號彰化兩處交流道明晚封閉

高速公路局中區養護工程分局為辦理「109年國道1號大雅至大林路段瀝青混凝土路面整修工程」刨鋪路面，彰化系統交流道及彰化交...

想要大肌肌必備！盤點網路最夯十大即食雞胸肉品牌

隨著網路自學興起，健身不再侷限於健身房，透過影片、爬文做功課，改變體態的健身風潮在近年大流行，不只是重量訓練，搭配飲食習慣減脂，才能有效把身體線條練出來，這時候吃得健康，並補充低熱量、高蛋白質的食物就很重要！

熱門新聞

女友跟主管一起出差…公司這樣安排 網友直呼：快離職

捷運上有位置卻總有人站著 網曝真相：不是博愛座的問題

月薪破十萬只有牙醫？ 網友揭高薪標準 解密哪些行業賺錢滿滿

寵物飼主要注意 疏忽至寵物釀禍要被罰款

普渡品要吃完！命理師曝鬼門關7大禁忌 觸犯小心好兄弟不回去

熱帶低壓生成！秋颱「紅霞」有望成形

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。