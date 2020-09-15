醫用口罩9月17日起要有鋼印 未加鋼印可賣到12月中旬

「加利」將中國大陸製非醫用口罩混入實名制醫用口罩販售，為利民眾辨識，衛福部食藥署今天正式公告，從9月17日起，國產平面一用口罩，皆須逐片以鋼印標示「MD」（Medical Device縮寫）及「Made In Taiwan」，若未標示可依藥事法處新台幣3萬至200萬元罰鍰。

食藥署今於行政院公報資訊網公告「平面式醫用口罩之標示應刊載事項」，正式規定排除標示或宣稱具N95效果的醫用口罩（立體口罩）及專供外銷用的醫用口罩外，包括一般醫用及外科手術口罩都須於口罩本體上且距離邊緣1.5公分內，以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」字樣，且字高不得小於 0.4 公分。