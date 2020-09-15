忙到沒時間運動？購物專家羅聆16場馬拉松經驗：別為自己找藉口

不少人工作忙碌，常抱怨｢如果有時間運動就好了！｣東森購物台購物專家羅聆，除了是螢光幕上的帶貨專家外，同時也是陽光、健美的運動型主播，她以自己16場馬拉松完賽經驗，說｢願意對健康負責任，就有時間可以運動！｣

羅聆是電視台記者出身，過去在電視台工作的日子，幾乎可用「昏天暗地」來形容，時間24小時被綁死；如今轉換跑道擔任購物頻道主播，一遇到像年中慶購物節、或者週年慶瘋狂檔期，更是出門時不見天日，下班時連月亮都將西沉。

如果是一般人面對這樣的作息，大概更會抱怨｢沒時間運動｣了。

但，羅聆可不允許自己對健康這麼不負責任！

她接受女性健身社群｢有肌勵｣訪問，表示即使再忙碌，也要抽出空檔讓自己運動健身，就算每天行程排得滿滿的，也會在on檔前的空檔，到校園跑步流汗。

就是這樣堅持不懈的精神，讓羅聆的月跑量，總是維持在80公里至100公里間，體力維持在高峰。羅聆不僅從5K路跑開始，一路過關斬將，21K半馬、42K全馬，甚至是最吃體能的泥濘越野馬都一一克服。

細數羅聆在馬場奔馳的戰績，無論是國內補給聞名的田中馬、或者是海外著名關門那霸馬、六大馬之一的芝加哥馬；更有羨煞人的Tiffiny女子名古屋馬、浪漫巴黎馬、布拉格馬，16場閃耀的全馬完賽獎牌，都成了她的榮譽勳章。

除了維持路跑健身習慣外，羅聆也再一次挑戰自己的極限；已經擁有超魔鬼身材的她，為了讓自己的體態雕塑更完美，今年更通過了健身教練執照考核，為自己能動得更健康、動的更完美，攀登上更高的顛峰。

然而，羅聆的運動路，也並非一路順遂。她也曾經落馬過，曾經一場台北馬，就讓羅聆嚐到了被回收的苦澀。

但即使如此，羅聆心中仍保有唯一信念，想鼓勵更多女性：｢不怕被關門，就怕不嘗試；Just Runnning！眾姊妹們！｣