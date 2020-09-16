淘寶台灣99網購業績大漲280%、5G三星手機狂銷百萬元

淘寶台灣「99超級翻倍日」成交訂單總數較618年中慶期間增長280%。 圖／業者 提供

台灣網購市場蓬勃發展，從過往的雙11購物節，今年提早到9月9日的99購物節就開打，而台灣消費者就愛上淘寶台灣買東西，淘寶台灣推出的「99超級翻倍日」，整體成交訂單總數，比起618年中慶再成長280%，5G的三星Galaxy S20手機，開賣不到5分鐘，就創下百萬銷售業績，台灣消費者用行動支持淘寶台灣。

淘寶台灣今年在99超級翻倍日，下足折扣，挑戰業界最殺的折扣，而且有更多店家加入促銷，淘寶台灣表示，「相較於618年中慶，參加99超級翻倍日的店家，數量成長近3倍，推出的促銷商品更大幅多出近6倍」。

有好的店家與商品相繼加入，且淘寶台灣精準選品，不僅祭出好康的折扣補貼，也改善平台使用的便利性，並搭配夜貓市集、揪划算等特別企劃，還有199元三大超商取貨免運提供給消費者。用心經營市場，也讓「99超級翻倍日」整體訂單總數成長280%，3C商品的銷售額更創下3倍成長，美食業績也成長近2.8倍，不僅三星的5G手機開紅盤，小米手環5更創下1秒賣出一只的銷售紀錄。

台灣人愛吃，淘寶台灣熱銷的人氣美食辛拉麵、小潘鳳梨酥也是一上架就秒殺，淘寶台灣指出，「淘寶台灣與在地商家，合作越來越密切，也為台灣電商產業擴大市值」，更重要的是，淘寶台灣也協助更多實體零售業者，轉型拓展線上銷售，迎戰下半年網購大戰，淘寶台灣將持續推出更多新優惠，也打造消費者、賣家與淘寶台灣的三贏策略。