家扶基金會急徵認養人 國內缺800人、國外缺1500人

2020全球爆發新冠肺炎，家扶基金會有19名派駐在各地海外的人員，從新冠疫情爆發至今，12人因封城、簽證、航空公司倒閉等原因仍在海外工作。疫情爆發至今，直接扶助的7個國家服務超過3萬戶家庭，提供5997份急難救助金，目前國外認養還缺1500人，國內認養人缺800人。

家扶基金會指出，國內認養人穩定約10萬上下，今年度至6月已流失2384人，近年受少子化，其實扶助兒少人數逐年下降，今年卻因疫情開案量增加，1月至6月新增3087名扶助兒少。

吉爾吉斯家扶中心代表賴斯鐸表示，這場疫情也改變了家扶的工作及服務模式，吉國境內限制人民不能隨意有動，已有7個月都是透過遠端辦公，也在調整發放扶助金、物資模式。

家扶基金會直接扶助7個國家，海外服務社工也觀察，多數公衛知識不足，對於如何戴口罩、口罩更換頻率都需要衛教宣導。越南家扶中心專員黃雅歌說，越南從防疫模範生變成重度淪陷區，疫情爆發很迅速，河內最大醫院爆發院內感染時，河內社會局向家扶尋求協助，隔日家扶立即協請貨運司機運載醫療物資支援。

蒙古在今年2月初全面鎖國直到現在，政府關閉公共餐廳只保留部分商店可營運，許多家庭生計受到嚴重影響，當地扶助家庭有3000戶，家扶在當地上網學習製作約一萬多個布口罩，為加強防疫效果，在每一個布口罩中再分別放置乾紙巾以隔離病菌。