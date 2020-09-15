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熱帶低壓生成！秋颱「紅霞」有望成形
氣象局表示，今、明兩天台灣東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
氣象局表示，目前位在南海的熱帶擾動，今天下午2時已生成為熱帶性低氣壓，中心位置在北緯 12.3 度，東經 120.4 度，以每小時11公里速度，向西北西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。
氣象局表示，該熱帶性低氣壓今天下午2時生成，目前在菲律賓西方近海，持續往西北西方向，也就是越南方向前進，若生成颱風，將是今年第11號颱風「紅霞」，預估本周五登陸越南，但對台灣沒有直接影響。
氣象局說，直到周四前都是秋老虎天氣，屬於暖熱天氣，不過恆春、東南部有不定時短暫陣雨，另外午後山區有短暫雷陣雨；周五晚上鋒面接近，北部、東北部會有局部短暫陣雨，周六、日鋒面通過，東北風增強，北部、東北部有局部短暫陣雨。
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