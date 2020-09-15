台製口罩標示17日上路 市售品可續賣至12月17日

食藥署今天正式公告口罩防偽標示規定，17日起所有國產平面醫用口罩須逐片標示「MD」（醫用）及「Made In Taiwan」（台灣製），但市售品可續賣至12月17日，剩餘才需收回驗章。

加利科技、豪品公司相繼被查出以中國製非醫用口罩混充台製醫用口罩，數百萬片問題口罩流入市面，引發口罩之亂。

為防類似事件重演，衛生福利部食品藥物管理署10日預告「平面式醫用口罩之標示應刊載事項」，要求平面式醫用口罩產品須在口罩本體上以鋼印標示「MD」（醫用，Medical Device）及「Made In Taiwan」（台灣製）字樣，適用一般醫用及外科手術口罩，但排除標示或宣稱具N95效果的醫用口罩（立體口罩）及專供外銷用的醫用口罩，標示應距離邊緣1.5公分內且字高不得小於0.4公分，9月17日上路。

食藥署今天正式公告相關規定，強調標示規定上路時程不變，但9月16日前在國內合法生產的平面式醫用口罩，食藥署原訂全面收回驗章才可繼續販售，最新公告中改為可持續販售至12月17日，若在此期限前無法售完，所有庫存須於110年3月16日前全面收回，待地方衛生機關驗章後才可繼續販售。