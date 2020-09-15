銀髮族吞嚥難 「嗆到」非小事 恐致營養不良或肺炎

民眾注意，家中長輩若吃東西常容易嗆到，恐導致營養不良或是吸入性肺炎。一名70歲阿嬤近半年來常出現吃東西時嗆到，家人覺得不對勁而送醫，經醫師安排內視鏡檢查發現喉咽肌力不足，造成吞嚥障礙；原已排定由語言治療師進行治療，但仍來不及，某日晚餐後即因嗆傷造成吸入性肺炎緊急送急診搶救。

據國健署統計，台灣65歲以上長者約有12.8%有吞嚥困難，除了單純因年齡增加而引起的退化外，也有許多臨床狀況會導致吞嚥困難，例如中風後、帕金森氏症、失智症等。

收治該患者的萬芳醫院耳鼻喉科主任洪士涵表示，常見的吞嚥障礙，往往開始於「容易嗆到」這樣不起眼的小事，臨床上發現不少老人家根本不以為意，而錯失了及早復健與練習的時機。像該名阿嬤患有帕金森氏症，出現此症狀也已有一陣子，若能提早就醫治療，即可避免吸入性肺炎的發生。

洪士涵說，吞嚥障礙大致分成兩大類，一是吞下去的過程中，保護不足嗆到；一是所謂吞不乾淨，食物殘餘在咽喉造成的問題。一旦這些障礙產生後，輕者嗆到造成生活不便、進食速度變慢，嚴重者，甚至會出現營養不良或是吸入性肺炎等危及生命的狀況。

在治療吞嚥障礙上，洪士涵說以語言治療師「訓練咽喉肌力」以及「改變食物性質」為主，前者訓練患者的喉肌力來增加吞嚥力量，讓吃的東西越多，營養也越足夠；後者為改變食物軟硬度及濃稠度，讓患者方便飲食，減少嗆咳或吸入的機會。

洪士涵提醒，年長者在進食時若出現嗆咳、喉嚨卡卡等症狀，應盡早就醫治療，來有效幫助年長者進食、也能吃原本年輕時吃的東西。