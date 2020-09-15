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隔兩年台首現本土霍亂！東部八旬農發病前天曾吃超市蝦

聯合報 / 記者陳婕翎/即時報導
衛福部疾管署今公布，國內現今年首例本土霍亂確定病例，也是時隔兩年台灣首現本土個案，為東部一名80多歲男性農夫。記者陳婕翎／攝影
衛福部疾管署今公布，國內現今年首例本土霍亂確定病例，也是時隔兩年台灣首現本土個案，為東部一名80多歲男性農夫。記者陳婕翎／攝影

衛福部疾管署今公布，國內現今年首例本土霍亂確定病例，也是時隔兩年台灣首現本土個案，為東部一名80多歲男性農夫，出現腹瀉、拉到全身無力、暈眩送醫並收治住院，目前病因仍待釐清，已知其發病前一天曾食用超市買的川燙蝦，目前持續住在一般病房治療中。

疾管署副署長莊人祥表示，個案經通報檢驗確認感染產毒性霍亂弧菌(血清型O1-Ogawa)，近期無國內外旅遊史，平時三餐皆自行烹煮，飲用煮沸自來水，生熟食會分開處理，但有隔餐食用的習慣，同住家人目前均無疑似症狀。

衛生單位已啟動各項疫情防治調查，並採集個案同住家人檢體及住家水樣環境檢體送驗。國內今年截至9月14日共1例本土霍亂確定病例，2016至2019年同期本土病例數分別為7、0、6、0例，莊人祥研判八旬老農應為偶發個案，免疫力較差者可能因誤食污染水源或食材感染。

霍亂是一種急性細菌性腸道傳染病，潛伏期通常為2至3天，透過食用受污染的食物或水傳播。霍亂弧菌對胃酸的抵抗力不佳，通常須吃入大量的細菌才會致病，但在胃酸不足、胃部切除過的人或免疫機能較差的人，則少量的細菌就可能致病。

感染症狀為大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等，嚴重未治療的患者致死率可超過50%，但若有適當治療，則可降至1%以下。應飲用煮沸後水，非立即食用食物應加蓋後放到冰箱保存，注意個人衛生習慣，餐前便後務必使用肥皂正確洗手，降低感染風險。

另外，中秋節連續假期即將到來，民眾烤肉聚餐的機會增加，疾管署提醒，由於霍亂弧菌可久存於污水中，若生食受污染水域捕獲的海鮮(尤其是甲殼類或貝類)，就有可能遭受感染，因此應將食物應充分煮熟並避免生熟食交叉污染。

霍亂

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